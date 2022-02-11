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Tiro na porta de supermercado

Presos dois suspeitos de envolvimento em crime que vitimou policial na Serra

O policial, que está internado em estado grave,  foi baleado na última quarta-feira (9) em frente a um supermercado

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 13:16

Publicado em 

11 fev 2022 às 13:16
Policial é baleado na frente de supermercado na Serra
Policial foi baleado na frente de supermercado na Serra Crédito: Câmera de monitoramento
Dois suspeitos de envolvimento no crime que vitimou um policial militar, no bairro Nova Cararina II, na Serra, na tarde da última quarta-feira (9), foram presos nesta quinta-feira (10), 24 horas após o crime, pela equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município.
Mais detalhes sobre as prisões serão repassados em entrevista coletiva nesta sexta-feira (11), na Chefatura de Polícia Civil.

INTERNADO NA UTI

policial que foi baleado na última quarta-feira (9) em frente a um supermercado na Serra está internado em estado grave no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O quadro de saúde dele foi informado pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Espírito Santo (ACS-ES).
De acordo com o presidente da entidade, Eugênio Silote, a assistente social que acompanha o caso disse que o policial está estabilizado e apresentou uma pequena melhora. No entanto, é mantido em observação para que os médicos possam acompanhar a pressão intracraniana, devido ao inchaço observado na cabeça.
"O estado dele é preocupante e delicado. Como o disparo foi na região da cabeça, as 72 horas seguintes são decisivas"
Cabo Eugênio Silote - Presidente da Associação de Cabos e Soldados do Espírito Santo
Apesar do estado grave, o cabo Eugênio afirmou que o policial não perdeu massa encefálica e que, por isso, " a esperança é maior". Segundo ele, a família do militar – incluindo o pai e o irmão, que também são membros da Polícia Militar – permanecia no hospital nesta quinta-feira (10), muito abalada.

CÂMERA FLAGROU: RELEMBRE O CASO

policial militar foi baleado em frente a um supermercado no bairro Nova Carapina II, na Serra, durante a tarde dessa quarta-feira (9). Uma câmera de segurança flagrou o momento em que os dois suspeitos chegam e atiram contra a vítima, que estava parada na esquina. Em seguida, eles fogem. Veja:
Segundo testemunhas, o policial também trabalhava como segurança do estabelecimento. Em nota, a Prefeitura da Serra informou que ele recebeu os primeiros socorros na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra-Sede e depois foi encaminhado de helicóptero para o hospital em Vitória.
O crime é investigado por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O nome do policial não foi divulgado.
Presos dois suspeitos de envolvimento em crime que vitimou policial na Serra

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