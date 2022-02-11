Presos dois suspeitos de envolvimento em crime que vitimou policial na Serra

Dois suspeitos de envolvimento no crime que vitimou um policial militar, no bairro Nova Cararina II, na Serra, na tarde da última quarta-feira (9), foram presos nesta quinta-feira (10), 24 horas após o crime, pela equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município.
Mais detalhes sobre as prisões serão repassados em entrevista coletiva nesta sexta-feira (11), na Chefatura de Polícia Civil.
INTERNADO NA UTI
O policial que foi baleado na última quarta-feira (9) em frente a um supermercado na Serra está internado em estado grave no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O quadro de saúde dele foi informado pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Espírito Santo (ACS-ES).
De acordo com o presidente da entidade, Eugênio Silote, a assistente social que acompanha o caso disse que o policial está estabilizado e apresentou uma pequena melhora. No entanto, é mantido em observação para que os médicos possam acompanhar a pressão intracraniana, devido ao inchaço observado na cabeça.
"O estado dele é preocupante e delicado. Como o disparo foi na região da cabeça, as 72 horas seguintes são decisivas"
Apesar do estado grave, o cabo Eugênio afirmou que o policial não perdeu massa encefálica e que, por isso, " a esperança é maior". Segundo ele, a família do militar – incluindo o pai e o irmão, que também são membros da Polícia Militar – permanecia no hospital nesta quinta-feira (10), muito abalada.
CÂMERA FLAGROU: RELEMBRE O CASO
O policial militar foi baleado em frente a um supermercado no bairro Nova Carapina II, na Serra, durante a tarde dessa quarta-feira (9). Uma câmera de segurança flagrou o momento em que os dois suspeitos chegam e atiram contra a vítima, que estava parada na esquina. Em seguida, eles fogem. Veja:
Segundo testemunhas, o policial também trabalhava como segurança do estabelecimento. Em nota, a Prefeitura da Serra informou que ele recebeu os primeiros socorros na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra-Sede e depois foi encaminhado de helicóptero para o hospital em Vitória.
O crime é investigado por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O nome do policial não foi divulgado.
Presos dois suspeitos de envolvimento em crime que vitimou policial na Serra