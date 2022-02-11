Presos dois suspeitos de envolvimento em crime que vitimou policial na Serra

Mais detalhes sobre as prisões serão repassados em entrevista coletiva nesta sexta-feira (11), na Chefatura de Polícia Civil.

De acordo com o presidente da entidade, Eugênio Silote, a assistente social que acompanha o caso disse que o policial está estabilizado e apresentou uma pequena melhora. No entanto, é mantido em observação para que os médicos possam acompanhar a pressão intracraniana, devido ao inchaço observado na cabeça.