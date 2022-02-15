Moradores da Grande Vitória reclamam que estão sem água há 4 dias

Moradores de Vitória, Cariacica, Vila Velha e Viana alegam que, após uma manutenção da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), estão sem água há quatro dias. O serviço foi realizado no sábado (12) na Estação de Tratamento de Água (ETA) Vale Esperança, em Cariacica, e a companhia deu um prazo de 24 horas para o restabelecimento do fornecimento de água, o que não aconteceu.
Somado a isso veio anúncio da companhia de que, por causa da chuva, que deixou a água turva, o abastecimento em bairros da Grande Vitória foi paralisado nesta segunda (14).
De acordo com a Cesan, a ETA de Vale Esperança é responsável pelo abastecimento de parte de Cariacica, além de Vitória e Vila Velha. A companhia alegou que o fornecimento de água começou a ser feito no final do sábado e que foi restabelecido no domingo (13). Moradores da Grande Vitória, porém, ainda relatam falta de água.
Um deles é Bruno Santos Conde, morador de Jardim Campo Grande, em Cariacica. Ele contou que o fornecimento foi interrompido no sábado (12) e, que, até esta terça-feira (15), a água não havia voltado.
"Faltou no sábado (12) e, no domingo (13) à noite, ela chegou com pouca vazão. Minha caixa é na primeira laje, deve dar uns três metros em relação ao nível da rua, a água não tinha força para chegar lá. Eu pensei que na madrugada a pressão fosse aumentar e a água fosse subir. Na segunda de manhã, a água acabou totalmente", disse.
Bruno contou que conseguiu falar com a Cesan através do telefone 115, e que a companhia informou que o abastecimento seria normalizado em 24 horas a partir da noite de domingo. Ele disse que pediu que um carro pipa fosse até o bairro e que a companhia alegou que a ida do veículo também teria um prazo de 24 horas, caso a água não voltasse.
Bruno informou que não foi avisado pela companhia sobre a interrupção do fornecimento de água. A Cesan, porém, destacou que as intervenções são informadas por mensagem de texto (SMS) para os clientes das áreas de abrangência. "O cliente deve estar com o cadastro atualizado na Companhia para ser informado com antecedência da interrupção e fazer a reserva adequada de água", diz a companhia.
No post do Instagram de a Gazeta sobre a paralisação no abastecimento de água nesta segunda, leitores de Vitória e da Serra alegaram também estar sem abastecimento de água em casa desde o sábado.
ÁGUA AMARELADA
A Cesan destacou também que, por tratar-se de uma manutenção em uma ETA, foi necessário fazer a lavagem das redes de distribuição antes da retomada do fornecimento de água, o que pode levar ao carreamento de materiais sedimentados nas tubulações.
A companhia garante que a limpeza foi concluída, mas ressalta que a água pode chegar com a coloração amarelada em alguns imóveis. "Apesar de não oferecer risco à saúde, não é recomendado o consumo humano, a orientação é descartar", avisa a Cesan.
MAIS CHUVAS
E se depender das chuvas, o abastecimento de água em cidades da Grande Vitória pode continuar sendo afetado. Isso porque o Espírito Santo possui dois alertas de chuvas intensas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Alguns municípios foram classificados com as cores laranja (perigo) e amarelo (perigo potencial). Os avisos valem até as 10h desta quarta-feira (16).
Trinta e cinco cidades capixabas estão classificadas no alerta laranja. Nessas localidades, chove entre 30 e 60 mm/h ou até 50 e 100 mm/dia. Já nas 40 cidades em amarelo, incluindo a Grande Vitória, a chuva fica entre os 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia.
BAIRROS AFETADOS PELA PARALISAÇÃO NO ABASTECIMENTO DESTA SEGUNDA (14)
Cariacica
- Alto Da Boa Vista
- Alto Lage
- Alzira Ramos
- Aparecida
- Bandeirantes
- Bela Aurora
- Bela Vista
- Boa Sorte
- Campina Grande
- Campo Belo
- Campo Grande
- Castelo Branco
- Cruzeiro Do Sul
- Dom Bosco
- Expedito
- Flexal I
- Flexal II
- Graúna
- Itaciba
- Itangua
- Itapemirim
- Itaquari
- Jardim America
- Jardim Campo Grande
- Jardim De Alah
- Maracanã
- Morada De Santa Fé
- Mucuri
- Nova Brasília
- Nova Campo Grande
- Nova Canaã
- Nova Valverde
- Novo Brasil
- Novo Horizonte
- Operário
- Oriente
- Padre Gabriel
- Parque Gramado
- Piranema
- Planeta
- Porto De Santana
- Porto Novo
- Presidente Médici
- Retiro Saudoso
- Rio Branco
- Rio Marinho
- Rosa Da Penha
- Santa Bárbara
- Santa Cecília
- Santa Paula
- Santana
- Santo André
- São Benedito
- São Conrado
- São Francisco
- São Geraldo
- São Geraldo Ii
- São Gonçalo
- Serra Do Anil
- Sotelandia
- Sotema
- Tabajara
- Tiradentes
- Tucum
- Vale Dos Reis
- Vale Esperança
- Vasco Da Gama
- Vera Cruz
- Vila Capixaba
- Vila Independência
- Vila Isabel
- Vila Palestina
- Vila Prudêncio
- Vista Dourada
- Vista Mar
- Alzira Ramos
- Caçaroca
- Chácaras União
- Jardim Botânico
- Jardim De Alah
- Rio Marinho
- Vista Linda
Viana
- Areinha
- Arlindo Villaschi
- Campo Verde
- Canaã
- Caxias Do Sul
- Marcílio De Noronha
- Morada Bethânia
- Nova Bethânia
- Parque Industrial
- Primavera
- Universal
- Vila Bethânia
Vila Velha
- Alecrim
- Alvorada
- Aracas
- Argolas
- Aribiri
- Ataíde
- Boa Vista I
- Boa Vista II
- Brisamar
- Cavaliere
- Centro Vila Velha
- Chácara Do Conde
- Cobi De Baixo
- Cobi De Cima
- Cobilândia
- Cocal
- Coqueiral Itaparica
- Cristovao Colombo
- Darly Santos
- Divino Espírito Santo
- Dom João Batista
- Garoto
- Glória
- Guaranhuns
- Ibes
- Ilha Da Conceição
- Ilha Das Flores
- Ilha Dos Ayres
- Ilha Dos Bentos
- Industrial
- Itapuã
- Jaburuna
- Jardim Asteca
- Jardim Colorado
- Jardim Do Vale
- Jardim Guadalajara
- Jardim Guaranhuns
- Jardim Marilândia
- Jockey De Itaparica
- Nossa Sra Da Penha
- Nova America
- Nova Itaparica
- Novo México
- Olaria
- Paul
- Pedra Dos Búzios
- Planalto
- Pontal Das Garças
- Praia Da Costa
- Praia Das Gaivotas
- Praia De Itaparica
- Primeiro De Maio
- Res Coqueiral
- Rio Marinho
- Sagrada Família
- Santa Clara
- Santa Inês
- Santa Mônica
- Santa Mônica Popular
- Santa Rita
- Santos Dumont
- São Torquato
- Soteco
- Vale Encantado
- Vila Batista
- Vila Garrido
- Vila Guaranhuns
- Vila Nova
- Vista Da Penha
- Zumbi Dos Palmares
- 23 De Maio
- Barra Do Jucu
- Barramares
- Cidade Da Barra
- Itapuera Da Barra
- Jabaeté
- João Goulart
- Morada Da Barra
- Normília Da Cunha
- Praia Dos Recifes
- Riviera Da Barra
- Santa Paula I
- Santa Paula Ii
- São Conrado
- Terra Vermelha
- Ulisses Guimarães
- Balneario P Da Fruta
- Interlagos
- Morada Do Sol
- Morro Da Lagoa
- Nova Ponta Da Fruta
- Ponta Da Fruta
- Praia Do Sol
- Recanto Da Sereia
- Retiro Do Congo
Vitória
- Andorinhas
- Ariovaldo Favalessa
- Barro Vermelho
- Bela Vista
- Bento Ferreira
- Bonfim
- Caratoira
- Centro Vitória
- Comdusa
- Conquista
- Consolação
- Da Penha
- Da Piedade
- De Lourdes
- Do Cabral
- Do Cruzamento
- Do Moscoso
- Do Quadro
- Enseada Do Suá
- Estrelinha
- Fonte Grande
- Forte São João
- Fradinhos
- Grande Vitória
- Gurigica
- Horto
- Ilha Das Caieiras
- Ilha De Santa Maria
- Ilha Do Boi
- Ilha Do Frade
- Ilha Do Príncipe
- Inhanguetá
- Itararé
- Jesus De Nazareth
- Joana Darc
- Jucutuquara
- Mário Cypreste
- Maruípe
- Monte Belo
- Nazareth
- Nova Palestina
- Parque Moscoso
- Praia Do Canto
- Praia Do Suá
- Redencao
- Resistência
- Romão
- Santa Cecília
- Santa Clara
- Santa Helena
- Santa Lúcia
- Santa Luiza
- Santa Martha
- Santa Tereza
- Santo André
- Santo Antônio
- Santos Dumont
- Santos Reis
- São Benedito
- São Cristovao
- São José
- São Pedro
- Tabuazeiro
- Universitário
- Vila Rubim