Moradores da Grande Vitória reclamam que estão sem água há 4 dias

Chuva prejudica abastecimento de água Crédito: Foto de Nithin PA/ Pexels

De acordo com a Cesan, a ETA de Vale Esperança é responsável pelo abastecimento de parte de Cariacica, além de Vitória e Vila Velha. A companhia alegou que o fornecimento de água começou a ser feito no final do sábado e que foi restabelecido no domingo (13). Moradores da Grande Vitória, porém, ainda relatam falta de água.

Um deles é Bruno Santos Conde, morador de Jardim Campo Grande, em Cariacica. Ele contou que o fornecimento foi interrompido no sábado (12) e, que, até esta terça-feira (15), a água não havia voltado.

"Faltou no sábado (12) e, no domingo (13) à noite, ela chegou com pouca vazão. Minha caixa é na primeira laje, deve dar uns três metros em relação ao nível da rua, a água não tinha força para chegar lá. Eu pensei que na madrugada a pressão fosse aumentar e a água fosse subir. Na segunda de manhã, a água acabou totalmente", disse.

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Bruno contou que conseguiu falar com a Cesan através do telefone 115, e que a companhia informou que o abastecimento seria normalizado em 24 horas a partir da noite de domingo. Ele disse que pediu que um carro pipa fosse até o bairro e que a companhia alegou que a ida do veículo também teria um prazo de 24 horas, caso a água não voltasse.

Bruno informou que não foi avisado pela companhia sobre a interrupção do fornecimento de água. A Cesan, porém, destacou que as intervenções são informadas por mensagem de texto (SMS) para os clientes das áreas de abrangência. "O cliente deve estar com o cadastro atualizado na Companhia para ser informado com antecedência da interrupção e fazer a reserva adequada de água", diz a companhia.

ÁGUA AMARELADA

A Cesan destacou também que, por tratar-se de uma manutenção em uma ETA, foi necessário fazer a lavagem das redes de distribuição antes da retomada do fornecimento de água, o que pode levar ao carreamento de materiais sedimentados nas tubulações.

A companhia garante que a limpeza foi concluída, mas ressalta que a água pode chegar com a coloração amarelada em alguns imóveis. "Apesar de não oferecer risco à saúde, não é recomendado o consumo humano, a orientação é descartar", avisa a Cesan.

MAIS CHUVAS

Trinta e cinco cidades capixabas estão classificadas no alerta laranja. Nessas localidades, chove entre 30 e 60 mm/h ou até 50 e 100 mm/dia. Já nas 40 cidades em amarelo, incluindo a Grande Vitória, a chuva fica entre os 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia.

BAIRROS AFETADOS PELA PARALISAÇÃO NO ABASTECIMENTO DESTA SEGUNDA (14)

Cariacica

Alto Da Boa Vista

Alto Lage

Alzira Ramos

Aparecida

Bandeirantes

Bela Aurora

Bela Vista

Boa Sorte

Campina Grande

Campo Belo

Campo Grande

Castelo Branco

Cruzeiro Do Sul

Dom Bosco

Expedito

Flexal I

Flexal II

Graúna

Itaciba

Itangua

Itapemirim

Itaquari

Jardim America

Jardim Campo Grande

Jardim De Alah

Maracanã

Morada De Santa Fé

Mucuri

Nova Brasília

Nova Campo Grande

Nova Canaã

Nova Valverde

Novo Brasil

Novo Horizonte

Operário

Oriente

Padre Gabriel

Parque Gramado

Piranema

Planeta

Porto De Santana

Porto Novo

Presidente Médici

Retiro Saudoso

Rio Branco

Rio Marinho

Rosa Da Penha

Santa Bárbara

Santa Cecília

Santa Paula

Santana

Santo André

São Benedito

São Conrado

São Francisco

São Geraldo

São Geraldo Ii

São Gonçalo

Serra Do Anil

Sotelandia

Sotema

Tabajara

Tiradentes

Tucum

Vale Dos Reis

Vale Esperança

Vasco Da Gama

Vera Cruz

Vila Capixaba

Vila Independência

Vila Isabel

Vila Palestina

Vila Prudêncio

Vista Dourada

Vista Mar

Alzira Ramos

Caçaroca

Chácaras União

Jardim Botânico

Jardim De Alah

Rio Marinho

Vista Linda

Viana

Areinha

Arlindo Villaschi

Campo Verde

Canaã

Caxias Do Sul

Marcílio De Noronha

Morada Bethânia

Nova Bethânia

Parque Industrial

Primavera

Universal

Vila Bethânia

Vila Velha

Alecrim

Alvorada

Aracas

Argolas

Aribiri

Ataíde

Boa Vista I

Boa Vista II

Brisamar

Cavaliere

Centro Vila Velha

Chácara Do Conde

Cobi De Baixo

Cobi De Cima

Cobilândia

Cocal

Coqueiral Itaparica

Cristovao Colombo

Darly Santos

Divino Espírito Santo

Dom João Batista

Garoto

Glória

Guaranhuns

Ibes

Ilha Da Conceição

Ilha Das Flores

Ilha Dos Ayres

Ilha Dos Bentos

Industrial

Itapuã

Jaburuna

Jardim Asteca

Jardim Colorado

Jardim Do Vale

Jardim Guadalajara

Jardim Guaranhuns

Jardim Marilândia

Jockey De Itaparica

Nossa Sra Da Penha

Nova America

Nova Itaparica

Novo México

Olaria

Paul

Pedra Dos Búzios

Planalto

Pontal Das Garças

Praia Da Costa

Praia Das Gaivotas

Praia De Itaparica

Primeiro De Maio

Res Coqueiral

Rio Marinho

Sagrada Família

Santa Clara

Santa Inês

Santa Mônica

Santa Mônica Popular

Santa Rita

Santos Dumont

São Torquato

Soteco

Vale Encantado

Vila Batista

Vila Garrido

Vila Guaranhuns

Vila Nova

Vista Da Penha

Zumbi Dos Palmares

23 De Maio

Barra Do Jucu

Barramares

Cidade Da Barra

Itapuera Da Barra

Jabaeté

João Goulart

Morada Da Barra

Normília Da Cunha

Praia Dos Recifes

Riviera Da Barra

Santa Paula I

Santa Paula Ii

São Conrado

Terra Vermelha

Ulisses Guimarães

Balneario P Da Fruta

Interlagos

Morada Do Sol

Morro Da Lagoa

Nova Ponta Da Fruta

Ponta Da Fruta

Praia Do Sol

Recanto Da Sereia

Retiro Do Congo

Vitória