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Sufoco

Moradores da Grande Vitória reclamam que estão sem água há 4 dias

Serviço de manutenção da Cesan foi feito no sábado na Estação de Tratamento de Água de Vale Esperança, que alimenta bairros de Cariacica, Vitória e Vila Velha, mas água não retornou até esta terça (15)

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 13:41

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

15 fev 2022 às 13:41
Chuva prejudica abastecimento de água
Chuva prejudica abastecimento de água Crédito: Foto de Nithin PA/ Pexels
Moradores de VitóriaCariacicaVila Velha e Viana alegam que, após uma manutenção da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), estão sem água há quatro dias. O serviço foi realizado no sábado (12) na Estação de Tratamento de Água (ETA) Vale Esperança, em Cariacica, e a companhia deu um prazo de 24 horas para o restabelecimento do fornecimento de água, o que não aconteceu.
Somado a isso veio anúncio da companhia de que, por causa da chuva, que deixou a água turva, o abastecimento em bairros da Grande Vitória foi paralisado nesta segunda (14).
De acordo com a Cesan, a ETA de Vale Esperança é responsável pelo abastecimento de parte de Cariacica, além de Vitória e Vila Velha. A companhia alegou que o fornecimento de água começou a ser feito no final do sábado e que foi restabelecido no domingo (13). Moradores da Grande Vitória, porém, ainda relatam falta de água.

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Um deles é Bruno Santos Conde, morador de Jardim Campo Grande, em Cariacica. Ele contou que o fornecimento foi interrompido no sábado (12) e, que, até esta terça-feira (15), a água não havia voltado.
"Faltou no sábado (12) e, no domingo (13) à noite, ela chegou com pouca vazão. Minha caixa é na primeira laje, deve dar uns três metros em relação ao nível da rua, a água não tinha força para chegar lá. Eu pensei que na madrugada a pressão fosse aumentar e a água fosse subir. Na segunda de manhã, a água acabou totalmente", disse.
Bruno contou que conseguiu falar com a Cesan através do telefone 115, e que a companhia informou que o abastecimento seria normalizado em 24 horas a partir da noite de domingo. Ele disse que pediu que um carro pipa fosse até o bairro e que a companhia alegou que a ida do veículo também teria um prazo de 24 horas, caso a água não voltasse.
Bruno informou que não foi avisado pela companhia sobre a interrupção do fornecimento de água. A Cesan, porém, destacou que as intervenções são  informadas por mensagem de texto (SMS) para os clientes das áreas de abrangência. "O cliente deve estar com o cadastro atualizado na Companhia para ser informado com antecedência da interrupção e fazer a reserva adequada de água", diz a companhia.
No post do Instagram de a Gazeta sobre a paralisação no abastecimento de água nesta segunda, leitores de Vitória e da Serra alegaram também estar sem abastecimento de água em casa desde o sábado.

ÁGUA AMARELADA

A Cesan destacou também que, por tratar-se de uma manutenção em uma ETA,  foi necessário fazer a lavagem das redes de distribuição antes da retomada do fornecimento de água, o que pode levar ao carreamento de materiais sedimentados nas tubulações.
A companhia garante que a limpeza foi concluída, mas ressalta que a água pode chegar com a coloração amarelada em alguns imóveis. "Apesar de não oferecer risco à saúde, não é recomendado o consumo humano, a orientação é descartar", avisa a Cesan.

MAIS CHUVAS

E se depender das chuvas, o abastecimento de água em cidades da Grande Vitória pode continuar sendo afetado. Isso porque o Espírito Santo possui dois alertas de chuvas intensas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Alguns municípios foram classificados com as cores laranja (perigo) e amarelo (perigo potencial). Os avisos valem até as 10h desta quarta-feira (16).
Trinta e cinco cidades capixabas estão classificadas no alerta laranja. Nessas localidades, chove entre 30 e 60 mm/h ou até 50 e 100 mm/dia. Já nas 40 cidades em amarelo, incluindo a Grande Vitória, a chuva fica entre os 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia.

BAIRROS AFETADOS PELA PARALISAÇÃO NO ABASTECIMENTO DESTA SEGUNDA (14)

Cariacica
  • Alto Da Boa Vista
  • Alto Lage
  • Alzira Ramos
  • Aparecida
  • Bandeirantes
  • Bela Aurora
  • Bela Vista
  • Boa Sorte
  • Campina Grande
  • Campo Belo
  • Campo Grande
  • Castelo Branco
  • Cruzeiro Do Sul
  • Dom Bosco
  • Expedito
  • Flexal I
  • Flexal II
  • Graúna
  • Itaciba
  • Itangua
  • Itapemirim
  • Itaquari
  • Jardim America
  • Jardim Campo Grande
  • Jardim De Alah
  • Maracanã
  • Morada De Santa Fé
  • Mucuri
  • Nova Brasília
  • Nova Campo Grande
  • Nova Canaã
  • Nova Valverde
  • Novo Brasil
  • Novo Horizonte
  • Operário
  • Oriente
  • Padre Gabriel
  • Parque Gramado
  • Piranema
  • Planeta
  • Porto De Santana
  • Porto Novo
  • Presidente Médici
  • Retiro Saudoso
  • Rio Branco
  • Rio Marinho
  • Rosa Da Penha
  • Santa Bárbara
  • Santa Cecília
  • Santa Paula
  • Santana
  • Santo André
  • São Benedito
  • São Conrado
  • São Francisco
  • São Geraldo
  • São Geraldo Ii
  • São Gonçalo
  • Serra Do Anil
  • Sotelandia
  • Sotema
  • Tabajara
  • Tiradentes
  • Tucum
  • Vale Dos Reis
  • Vale Esperança
  • Vasco Da Gama
  • Vera Cruz
  • Vila Capixaba
  • Vila Independência
  • Vila Isabel
  • Vila Palestina
  • Vila Prudêncio
  • Vista Dourada
  • Vista Mar
  • Alzira Ramos
  • Caçaroca
  • Chácaras União
  • Jardim Botânico
  • Jardim De Alah
  • Rio Marinho
  • Vista Linda
Viana
  • Areinha
  • Arlindo Villaschi
  • Campo Verde
  • Canaã
  • Caxias Do Sul
  • Marcílio De Noronha
  • Morada Bethânia
  • Nova Bethânia
  • Parque Industrial
  • Primavera
  • Universal
  • Vila Bethânia
Vila Velha
  • Alecrim
  • Alvorada
  • Aracas
  • Argolas
  • Aribiri
  • Ataíde
  • Boa Vista I
  • Boa Vista II
  • Brisamar
  • Cavaliere
  • Centro Vila Velha
  • Chácara Do Conde
  • Cobi De Baixo
  • Cobi De Cima
  • Cobilândia
  • Cocal
  • Coqueiral Itaparica
  • Cristovao Colombo
  • Darly Santos
  • Divino Espírito Santo
  • Dom João Batista
  • Garoto
  • Glória
  • Guaranhuns
  • Ibes
  • Ilha Da Conceição
  • Ilha Das Flores
  • Ilha Dos Ayres
  • Ilha Dos Bentos
  • Industrial
  • Itapuã
  • Jaburuna
  • Jardim Asteca
  • Jardim Colorado
  • Jardim Do Vale
  • Jardim Guadalajara
  • Jardim Guaranhuns
  • Jardim Marilândia
  • Jockey De Itaparica
  • Nossa Sra Da Penha
  • Nova America
  • Nova Itaparica
  • Novo México
  • Olaria
  • Paul
  • Pedra Dos Búzios
  • Planalto
  • Pontal Das Garças
  • Praia Da Costa
  • Praia Das Gaivotas
  • Praia De Itaparica
  • Primeiro De Maio
  • Res Coqueiral
  • Rio Marinho
  • Sagrada Família
  • Santa Clara
  • Santa Inês
  • Santa Mônica
  • Santa Mônica Popular
  • Santa Rita
  • Santos Dumont
  • São Torquato
  • Soteco
  • Vale Encantado
  • Vila Batista
  • Vila Garrido
  • Vila Guaranhuns
  • Vila Nova
  • Vista Da Penha
  • Zumbi Dos Palmares
  • 23 De Maio
  • Barra Do Jucu
  • Barramares
  • Cidade Da Barra
  • Itapuera Da Barra
  • Jabaeté
  • João Goulart
  • Morada Da Barra
  • Normília Da Cunha
  • Praia Dos Recifes
  • Riviera Da Barra
  • Santa Paula I
  • Santa Paula Ii
  • São Conrado
  • Terra Vermelha
  • Ulisses Guimarães
  • Balneario P Da Fruta
  • Interlagos
  • Morada Do Sol
  • Morro Da Lagoa
  • Nova Ponta Da Fruta
  • Ponta Da Fruta
  • Praia Do Sol
  • Recanto Da Sereia
  • Retiro Do Congo
Vitória
  • Andorinhas
  • Ariovaldo Favalessa
  • Barro Vermelho
  • Bela Vista
  • Bento Ferreira
  • Bonfim
  • Caratoira
  • Centro Vitória
  • Comdusa
  • Conquista
  • Consolação
  • Da Penha
  • Da Piedade
  • De Lourdes
  • Do Cabral
  • Do Cruzamento
  • Do Moscoso
  • Do Quadro
  • Enseada Do Suá
  • Estrelinha
  • Fonte Grande
  • Forte São João
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  • Grande Vitória
  • Gurigica
  • Horto
  • Ilha Das Caieiras
  • Ilha De Santa Maria
  • Ilha Do Boi
  • Ilha Do Frade
  • Ilha Do Príncipe
  • Inhanguetá
  • Itararé
  • Jesus De Nazareth
  • Joana Darc
  • Jucutuquara
  • Mário Cypreste
  • Maruípe
  • Monte Belo
  • Nazareth
  • Nova Palestina
  • Parque Moscoso
  • Praia Do Canto
  • Praia Do Suá
  • Redencao
  • Resistência
  • Romão
  • Santa Cecília
  • Santa Clara
  • Santa Helena
  • Santa Lúcia
  • Santa Luiza
  • Santa Martha
  • Santa Tereza
  • Santo André
  • Santo Antônio
  • Santos Dumont
  • Santos Reis
  • São Benedito
  • São Cristovao
  • São José
  • São Pedro
  • Tabuazeiro
  • Universitário
  • Vila Rubim

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