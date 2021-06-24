Hospital Materno Infantil da Serra deverá continuar sob administração do município Crédito: Helio Filho/Secom

Sobre o assunto, a prefeitura da Serra esclareceu que, pela nova decisão de manter a administração com o município, aguardará o período de seis meses em que o Hospital Materno Infantil ficará ocupado por pacientes com Covid-19 e, após esse prazo, iniciará os trâmites de retomada junto ao governo do Estado.

Your browser does not support the audio element. Serra desiste de entregar Hospital Materno Infantil ao governo estadual

O diálogo entre município e governo estadual foi firmado na manhã desta quarta-feira (23) e tratou de parcerias e investimentos na saúde e educação.

Em junho de 2020, a prefeitura da Serra havia informado que o Hospital Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras, contaria com 165 leitos numa primeira etapa. Em nota, a prefeitura havia explicado que a negociação com o governo do Estado, que começou em março, permitiria a ampliação da oferta.

O QUE DIZ A SESA

A Secretaria da Saúde (Sesa) informa que, pelos próximos seis meses, o Hospital Materno Infantil da Serra permanecerá sob gestão da secretaria, pois a unidade está sendo utilizada como Anexo do Hospital Jayme Santos Neves para atendimento à pacientes Covid desde o dia 07 de abril deste ano.

Ao longo desse período, serão realizadas as definições, tanto em relação a estrutura física quanto sobre a gestão, para a transferência definitiva da unidade para o município.