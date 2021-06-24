Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Coronavírus: ES chega a 11.369 mortes e tem mais de 512 mil casos

De acordo com atualização do Painel Covid-19 na tarde desta quinta-feira (24), o Estado registrou 19 óbitos e 1.340 novas infecções nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2021 às 17:57

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 17:57

Coronavírus
Coronavírus Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou a 11.369 mortes e 512.485 casos confirmados do novo coronavírus nesta quinta-feira (24). Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados 19 óbitos e 1.340 novas infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 64.837. Em segundo lugar, aparece Vila Velha, com 63.633 confirmações da doença, seguida por Vitória (54.612) e Cariacica (39.530). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.229), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.514 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 6.890. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.766), também em Vitória.
Até esta quinta-feira (24), mais de 1,57 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 486.417, com um acréscimo de 1.326 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

VACINAÇÃO

A campanha de vacinação contra a Covid-19 segue no Estado. Até a tarde desta quinta-feira, um total de 1.458.069 pessoas foram imunizadas com a primeira dose da vacina. Dessas, 499.469 também já receberam a segunda dose, o que configura a imunização completa.

Veja Também

Janssen: Vila Velha abre agendamento para pessoas de 40 anos ou mais

Covid-19: remessa com 47 mil doses da vacina da Pfizer chega ao ES

Janssen no ES: 8 coisas que você precisa saber sobre a vacina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Após acordo de paz fracassar, Trump ameaça 'bloquear' Estreito de Ormuz e Irã fala em resposta 'severa'
Imagem BBC Brasil
O cofre nos EUA que guarda toneladas de barras de ouro de vários países – e por que europeus querem tirá-las de lá
Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados