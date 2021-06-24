Coronavírus: ES chega a 11.369 mortes e tem mais de 512 mil casos

O Espírito Santo chegou a 11.369 mortes e 512.485 casos confirmados do novo coronavírus nesta quinta-feira (24). Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados 19 óbitos e 1.340 novas infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 64.837. Em segundo lugar, aparece Vila Velha, com 63.633 confirmações da doença, seguida por Vitória (54.612) e Cariacica (39.530). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.229), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.514 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 6.890. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.766), também em Vitória.
Até esta quinta-feira (24), mais de 1,57 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 486.417, com um acréscimo de 1.326 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.
VACINAÇÃO
A campanha de vacinação contra a Covid-19 segue no Estado. Até a tarde desta quinta-feira, um total de 1.458.069 pessoas foram imunizadas com a primeira dose da vacina. Dessas, 499.469 também já receberam a segunda dose, o que configura a imunização completa.