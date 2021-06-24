Covid-19: remessa com 47 mil doses da vacina da Pfizer chega ao ES

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), as vacinas serão destinadas à aplicação de primeiras doses no público geral por faixa etária e nos grupos prioritários, definidos conforme o Plano de Vacinação em andamento no Estado.
No total, o Espírito Santo recebeu 144.720 unidades de imunizantes contra a Covid-19 nesta quinta-feira (24). Durante a manhã, o Estado recebeu duas remessas com 31.550 doses da vacina da Janssen, da fabricante americana Johnson & Johnson, que garante a imunização contra o coronavírus com a aplicação de apenas uma dose.
Além disso, também chegaram ao Aeroporto de Vitória na manhã desta quinta-feira 65.200 doses da Coronavac, que serão destinadas para complementar as segundas doses dos esquemas em atraso, finalizando 100% desse atendimento. Além disso, será possível dar início a pouco mais de 9 mil novos esquemas (com a segundas doses já asseguradas).