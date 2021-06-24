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Vacinação

Covid-19: remessa com 47 mil doses da vacina da Pfizer chega ao ES

Lote chegou ao Aeroporto de Vitória no início da tarde desta quinta-feira (24) e será utilizado para dar continuidade à vacinação por faixa etária e nos grupos prioritários

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 16:32

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

24 jun 2021 às 16:32
O Espírito Santo recebeu um lote com 47 mil doses da vacina da Pfizer nesta quinta-feira (24)
O Espírito Santo recebeu um lote com 47 mil doses da vacina da Pfizer nesta quinta-feira (24) Crédito: Ministério da Saúde
O Espírito Santo recebeu no início da tarde desta quinta-feira (24) uma nova remessa com 47.970 doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. O avião pousou no Aeroporto Eurico de Aguiar Sales, em Vitória, próximo das 14h20.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), as vacinas serão destinadas à aplicação de primeiras doses no público geral por faixa etária e nos grupos prioritários, definidos conforme o Plano de Vacinação em andamento no Estado. 
No total, o Espírito Santo recebeu 144.720 unidades de imunizantes contra a Covid-19 nesta quinta-feira (24). Durante a manhã, o Estado recebeu duas remessas com 31.550 doses da vacina da Janssen, da fabricante americana Johnson & Johnson, que garante a imunização contra o coronavírus com a aplicação de apenas uma dose.
Além disso, também chegaram ao Aeroporto de Vitória na manhã desta quinta-feira 65.200 doses da Coronavac, que serão destinadas para complementar as segundas doses dos esquemas em atraso, finalizando 100% desse atendimento. Além disso, será possível dar início a pouco mais de 9 mil novos esquemas (com a segundas doses já asseguradas).

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