Covid-19: remessa com 47 mil doses da vacina da Pfizer chega ao ES

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Além disso, também chegaram ao Aeroporto de Vitória na manhã desta quinta-feira 65.200 doses da Coronavac, que serão destinadas para complementar as segundas doses dos esquemas em atraso, finalizando 100% desse atendimento. Além disso, será possível dar início a pouco mais de 9 mil novos esquemas (com a segundas doses já asseguradas).