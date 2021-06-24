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Covid-19

Vitória abre agendamento para vacinar pessoas acima de 35 anos

Serão disponibilizadas 5.900 vagas nesta quinta-feira (24), por meio do site da prefeitura. A vacinação acontece na sexta-feira e no sábado

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 14:54

Publicado em 

24 jun 2021 às 14:54
Vacina Covid-19
Vacinação e frasco de vacina contra a Covid-19. Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Vitória vai abrir novas vagas para vacinação contra a Covid-19. Nesta quinta-feira (24), às 18 horas, será a vez das pessoas com 35 anos ou mais realizarem o agendamento para receber a primeira dose do imunizante.
Serão disponibilizadas 5.900 vagas, por meio do site da PMV, no link Agendamento Vitória, ou no aplicativo Vitória Online.
Para esse agendamento, algumas unidades de saúde farão a imunização em horário ampliado. No momento da marcação, será possível escolher o horário das 16 às 20 horas.
A vacinação será realizada em dois dias:
  • Sexta-feira (25)
  • Igreja Batista de Jardim Penha
  • Ginásio da Faculdade Salesiano
  • Unidades de saúde da Praia do Suá e Centro (US Vitória)
  • Sábado (26)
  • Maanaim Vitória
  • Igreja Batista de Jardim da Penha
  • Casa do Cidadão
  • Unidade de saúde de Santo Antônio.

VACINAÇÃO DE 40 ANOS OU MAIS

Mais cedo, às 17h, ainda nesta quinta-feira (24), a prefeitura também abre novas vagas para agendamento da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas de 40 anos ou mais. Serão 1.200 vagas. Para agendar, basta acessar o link Agendamento Vitória ou o aplicativo Vitória On-line.

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