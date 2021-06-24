Vitória abre agendamento para vacinar pessoas acima de 35 anos

A Prefeitura de Vitória vai abrir novas vagas para vacinação contra a Covid-19. Nesta quinta-feira (24), às 18 horas, será a vez das pessoas com 35 anos ou mais realizarem o agendamento para receber a primeira dose do imunizante.
Serão disponibilizadas 5.900 vagas, por meio do site da PMV, no link Agendamento Vitória, ou no aplicativo Vitória Online.
Para esse agendamento, algumas unidades de saúde farão a imunização em horário ampliado. No momento da marcação, será possível escolher o horário das 16 às 20 horas.
A vacinação será realizada em dois dias:
- Sexta-feira (25)
- Igreja Batista de Jardim Penha
- Ginásio da Faculdade Salesiano
- Unidades de saúde da Praia do Suá e Centro (US Vitória)
- Sábado (26)
- Maanaim Vitória
- Igreja Batista de Jardim da Penha
- Casa do Cidadão
- Unidade de saúde de Santo Antônio.
VACINAÇÃO DE 40 ANOS OU MAIS
Mais cedo, às 17h, ainda nesta quinta-feira (24), a prefeitura também abre novas vagas para agendamento da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas de 40 anos ou mais. Serão 1.200 vagas. Para agendar, basta acessar o link Agendamento Vitória ou o aplicativo Vitória On-line.