Fumaça ainda é vista de galpão logístico destruído pelo fogo em Viana

Bombeiros explicaram que a ocorrência se deve ao colapso da estrutura metálica, o que provoca a criação de brasas; corporação frisou que não existe reignição

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 16:49

Fumaça branca ainda é vista saindo de condomínio logístico que pegou fogo em Viana Crédito: Carlos Alberto Silva

Após 11 dias do início do incêndio que destruiu um condomínio logístico, localizado no bairro Canaã, em Viana, uma cortina de fumaça de coloração branca ainda é vista saindo das estruturas do espaço. O fotógrafo Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, foi ao local e registrou a cena nesta quarta-feira (18). (Veja a galeria abaixo)

Segundo o Corpo de Bombeiros, a fumaça é causada pela estrutura metálica que está colapsada, criando brasas, e que aguarda a ação de uma empresa para retirar o material. Apesar disso, os militares informaram que não há reignição do incêndio e nem atuação no local. A corporação finalizou dizendo que realiza um monitoramento diário no espaço.

A reportagem tenta localizar a empresa que irá retirar a estrutura metálica do galpão, mas até a publicação desta matéria, não foi encontrada.

Relembre o caso

O fogo começou na manhã do dia 7 de fevereiro em uma das áreas do galpão — que media cerca de 30 mil metros quadrados — e se espalhou para outras unidades. O espaço funcionava havia cerca de dois anos dentro de um complexo logístico e recebia, em média, 3 mil pessoas por dia, entre funcionários e transporte.

Imagens do incêndio que atingiu galpão em centro de logístico de Viana, no dia 7 de fevereiro Crédito: Marlon Justino

O Corpo de Bombeiros iniciou o levantamento de informações para perícia, e o laudo técnico com as possíveis causas pode levar cerca de 20 dias para ficar pronto.

O galpão era dividido por pelo menos cinco empresas. A maior parte do espaço era ocupada pelo Supermercados BH. Também atuavam no local a capixaba Ybera Group, do setor de cosméticos e a Anhanguera Ferramentas. As outras duas empresas ainda não foram identificadas pela reportagem. No espaço estavam estocados diversos tipos de produtos, como alimentos, cosméticos, ferramentas, equipamentos, maquinário pesado e produtos farmacêuticos.

Segundo o responsável por uma das empresas que faz a intermediação de locação no armazém, o prejuízo pode chegar a cerca de R$ 1 bilhão. A estimativa é de aproximadamente R$ 100 milhões em danos estruturais e cerca de R$ 800 milhões em mercadorias.

