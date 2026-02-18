Home
>
Cotidiano
>
Fumaça ainda é vista de galpão logístico destruído pelo fogo em Viana

Fumaça ainda é vista de galpão logístico destruído pelo fogo em Viana

Bombeiros explicaram que a ocorrência se deve ao colapso da estrutura metálica, o que provoca a criação de brasas; corporação frisou que não existe reignição

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 16:49

Fumaça branca ainda é vista saindo de condomínio logístico que pegou fogo em Viana
Fumaça branca ainda é vista saindo de condomínio logístico que pegou fogo em Viana Crédito: Carlos Alberto Silva

Após 11 dias do início do incêndio que destruiu um condomínio logístico, localizado no bairro Canaã, em Viana, uma cortina de fumaça de coloração branca ainda é vista saindo das estruturas do espaço. O fotógrafo Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, foi ao local e registrou a cena nesta quarta-feira (18). (Veja a galeria abaixo)

Recomendado para você

Bombeiros explicaram que a ocorrência se deve ao colapso da estrutura metálica, o que provoca a criação de brasas; corporação frisou que não existe reignição

Fumaça ainda é vista de galpão logístico destruído pelo fogo em Viana

Idosos de 100 e 93 anos foram retirados do 12° andar de prédio vizinho ao imóvel em chamas; vítima com mobilidade reduzida chegou a ser carregada pelas escadas

Casal de idosos é salvo por guardas no 12° andar de prédio em Vitória após fogo em imóvel vizinho

Os pais saíram da zona rural de Aracruz quando, no meio do caminho, perceberam que não haveria tempo de chegar até a maternidade na Serra

Bebê nasce em base de apoio da BR 101 em Ibiraçu

Segundo o Corpo de Bombeiros, a fumaça é causada pela estrutura metálica que está colapsada, criando brasas, e que aguarda a ação de uma empresa para retirar o material. Apesar disso, os militares informaram que não há reignição do incêndio e nem atuação no local. A corporação finalizou dizendo que realiza um monitoramento diário no espaço.

A reportagem tenta localizar a empresa que irá retirar a estrutura metálica do galpão, mas até a publicação desta matéria, não foi encontrada.

Fumaça ainda é vista saindo de centro logístico que pegou fogo em Viana

Fumaça branca ainda é vista saindo de condomínio logístico que pegou fogo em Viana por Carlos Alberto Silva
Fumaça branca ainda é vista saindo de condomínio logístico que pegou fogo em Viana por Carlos Alberto Silva
Fumaça branca ainda é vista saindo de condomínio logístico que pegou fogo em Viana por Carlos Alberto Silva
Fumaça branca ainda é vista saindo de condomínio logístico que pegou fogo em Viana por Carlos Alberto Silva
Fumaça branca ainda é vista saindo de condomínio logístico que pegou fogo em Viana por Carlos Alberto Silva
1 de 5
Fumaça branca ainda é vista saindo de condomínio logístico que pegou fogo em Viana por Carlos Alberto Silva

Relembre o caso

O fogo começou na manhã do dia 7 de fevereiro em uma das áreas do galpão — que media cerca de 30 mil metros quadrados — e se espalhou para outras unidades. O espaço funcionava havia cerca de dois anos dentro de um complexo logístico e recebia, em média, 3 mil pessoas por dia, entre funcionários e transporte.

Incêndio atinge galpão em centro de logístico de Viana
Imagens do incêndio que atingiu galpão em centro de logístico de Viana, no dia 7 de fevereiro Crédito: Marlon Justino

O Corpo de Bombeiros iniciou o levantamento de informações para perícia, e o laudo técnico com as possíveis causas pode levar cerca de 20 dias para ficar pronto.

O galpão era dividido por pelo menos cinco empresas. A maior parte do espaço era ocupada pelo Supermercados BH. Também atuavam no local a capixaba Ybera Group, do setor de cosméticos e a Anhanguera Ferramentas. As outras duas empresas ainda não foram identificadas pela reportagem. No espaço estavam estocados diversos tipos de produtos, como alimentos, cosméticos, ferramentas, equipamentos, maquinário pesado e produtos farmacêuticos.

Corpo de Bombeiros trabalha há mais de 24 horas no local, apagando focos de incêndio

Segundo o responsável por uma das empresas que faz a intermediação de locação no armazém, o prejuízo pode chegar a cerca de R$ 1 bilhão. A estimativa é de aproximadamente R$ 100 milhões em danos estruturais e cerca de R$ 800 milhões em mercadorias.

Leia mais

Imagem - Após incêndio em Viana, empresa de cosméticos retoma vendas online

Após incêndio em Viana, empresa de cosméticos retoma vendas online

Imagem - Rede BH tem prejuízo milionário com incêndio e busca evitar falta de produtos no ES

Rede BH tem prejuízo milionário com incêndio e busca evitar falta de produtos no ES

Imagem - Vídeo mostra estragos causados por incêndio em galpão em Viana

Vídeo mostra estragos causados por incêndio em galpão em Viana

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Incêndio

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais