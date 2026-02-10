Incêndio em galpão em Viana: o que se sabe e o que falta esclarecer

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 09:39
Um incêndio de grandes proporções destruiu um galpão logístico que abrigava o depósito do Supermercados BH e pelo menos outras quatro empresas em Viana. O fogo começou na manhã de sábado (7) e equipes do Corpo de Bombeiros ainda atuam no local. "O trabalho evolui para a fase de rescaldo", explicou a corporação. Confira abaixo o que já se sabe e o que falta ser esclarecido:
O fogo teve início por volta das 6h de sábado (7). As chamas começaram em uma das áreas do galpão e se espalharam para outras unidades do espaço.
O incêndio atingiu um galpão logístico com cerca de 30 mil metros quadrados. O espaço funcionava havia cerca de dois anos dentro de um complexo logístico e recebia, em média, 3 mil pessoas por dia, entre funcionários e transporte.
O Corpo de Bombeiros iniciou o levantamento de informações para perícia, e o laudo técnico com possível causa do incêndio pode levar cerca de 20 dias para ficar pronto.
O galpão era dividido por pelo menos cinco empresas. A maior parte do espaço era ocupada pelo Supermercados BH. Também atuavam no local a Ybera Group, do setor de cosméticos e a Anhanguera Ferramentas. As outras duas empresas ainda não foram identificadas pela reportagem.
No espaço estavam estocados diversos tipos de produtos, como alimentos, cosméticos, ferramentas, equipamentos, maquinário pesado e produtos farmacêuticos.
Não. Apesar da grande proporção do incêndio, ninguém ficou ferido. Segundo o Corpo de Bombeiros, um segurança identificou o início das chamas e evacuou o galpão. Cerca de 20 funcionários que estavam no local conseguiram sair sem ferimentos.
Segundo o responsável por uma das empresas que intermedia negócios de locação no armazém, o prejuízo pode chegar a cerca de R$ 1 bilhão. A estimativa é de aproximadamente R$ 100 milhões em danos estruturais e cerca de R$ 800 milhões em mercadorias.
Mais de 115 militares atuaram na ocorrência desde a manhã de sábado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo está controlado, confinado e isolado, mas ainda há focos em áreas de difícil acesso por causa do risco estrutural. As equipes utilizam caminhões com bombas de longo alcance, autoescada e um caminhão com canhão monitor para resfriamento da área sem exposição dos militares a locais de risco. Os trabalhos de rescaldo continuam nesta terça-feira (10).
Sim. A fumaça intensa formada pelas chamas pôde ser vista a cerca de 19 quilômetros de distância, na região da Enseada do Suá, em Vitória.
O Supermercados BH informou que houve perda total da estrutura e das mercadorias e que a segurança dos colaboradores é prioridade. A Ybera Group, do ramo de cosméticos, disse que as compras estão temporariamente suspensas e que acionou protocolos de segurança e retomada operacional. A Anhanguera Ferramentas afirmou que trabalha para restabelecer a operação no estado. As outras duas empresas não foram identificadas pela reportagem.
