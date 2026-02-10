Veja imagens

Mato alto e buracos preocupam motoristas na ES 445 em Aracruz

Trecho de 28 km que liga a BR 101 ao litoral sofre com falta de manutenção; percurso é muito utilizado por caminhoneiros, o que resulta em um fluxo intenso

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 10:13

Equipe da TV Gazeta flagrou buracos na pista Crédito: Alberto Costa

Os motoristas que precisam passar pela ES 445, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, compartilham a mesma preocupação: o mato alto que invade o acostamento e a grande quantidade de buracos na pista. Para quem vem do Norte, essa estrada é o principal acesso da BR 101 à cidade e ao litoral (veja a galeria de fotos no final da matéria).

Ao todo, são 28 km de trechos que alternam entre asfalto e terra, ligando a BR 101 até Vila do Riacho, onde ela se encontra com a ES 010. O percurso é muito utilizado por caminhoneiros, o que resulta em um fluxo intenso e constante de veículos pesados.

Após reclamações de condutores, a equipe de reportagem da TV Gazeta percorreu o trecho saindo da BR 101 em direção às praias de Aracruz. Durante o trajeto, foram encontrados diversos buracos que aumentam o tempo de viagem e trazem risco de danos aos veículos. Além disso, a vegetação alta compromete a visibilidade dos condutores e aumenta as chances de acidentes.

Em um dos pontos da rodovia, um cone laranja foi visto pendurado em um arbusto. A cena chamou a atenção por representar uma tentativa improvisada de alertar os motoristas sobre os riscos causados pelo mato que invade o acostamento e avança sobre a pista (veja abaixo).

Cone é pendurado em arbusto para chamar a atenção de motoristas na ES 445 Crédito: Alberto Costa

Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que as rodovias estaduais do município passam por manutenção periódica. Segundo o órgão, a rodovia Primo Bitt foi recentemente recuperada em toda a sua extensão.

Em relação à ES 445, que liga a BR 101 ao litoral, o DER-ES destacou que a via passou recentemente por uma operação tapa-buracos e que o município tem recebido investimentos do Governo do Estado em diferentes áreas, com foco na infraestrutura viária. Porém, por causa das chuvas, as equipes devem retornar à rodovia nos próximos dias para uma nova manutenção.

Confira como está a ES 445, em Aracruz 1 de 5

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta