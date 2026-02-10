Acidente entre carro e caminhão deixa um morto em São Mateus
Um acidente entre um carro e um caminhão terminou com a morte de um homem 68 de anos na ES 313, próximo a Nova Lima, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (9). Segundo a Polícia Militar, a vítima dirigia o automóvel e foi encontrada sem vida, presa às ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou a retirada do corpo. O motorista do caminhão se apresentou aos policiais militares e foi conduzido à delegacia para prestar depoimento. O nome da vítima não foi divulgado.
O motorista do caminhão contou à Polícia Militar que voltava de Pinheiros em direção à BR 101 quando, em uma curva próximo ao distrito de Nova Lima, se deparou com o carro vindo em sentido contrário e invadindo a contramão. Ele afirmou que tentou frear e desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. O motorista realizou o teste do etilômetro, que teve resultado negativo.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil, para mais detalhes, e aguarda retorno.