Acidente entre carro e caminhão deixa um morto em São Mateus

Um acidente entre um carro e um caminhão terminou com a morte de um homem 68 de anos na ES 313, próximo a Nova Lima, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (9). Segundo a Polícia Militar, a vítima dirigia o automóvel e foi encontrada sem vida, presa às ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou a retirada do corpo. O motorista do caminhão se apresentou aos policiais militares e foi conduzido à delegacia para prestar depoimento. O nome da vítima não foi divulgado.