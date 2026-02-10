Ciclista morre após colidir com caminhonete e ser atropelado por outro carro no ES
Um homem de 68 anos morreu após se envolver em um acidente com uma caminhonete enquanto atravessava a rodovia de bicicleta e, em seguida, ser atropelado por um carro na ES 130, zona rural de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (9). O motorista do segundo automóvel fugiu do local sem prestar socorro. O nome do ciclista não foi divulgado.
Segundo a Polícia Militar, o motorista da caminhonete contou que a colisão ocorreu no momento em que o ciclista tentava atravessar a rodovia. Com o impacto, o homem foi arremessado e caiu no outro lado da pista. Em seguida, um veículo do tipo sedan, que trafegava pela via, atropelou a vítima e fugiu. Os policiais realizaram buscas na região para localizar o condutor do sedan, mas ele não foi encontrado.
A Polícia Civil informou que o motorista da caminhonete foi conduzido à Delegacia Regional de Nova Venécia, onde foi ouvido e liberado, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com o órgão, a medida foi adotada porque o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios que justificassem a prisão em flagrante. O caso segue sob investigação da Delegacia de Boa Esperança.