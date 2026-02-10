Home
CBN Vitória ao vivo: começa vacinação de profissionais do ES contra Dengue e linha Verde na Terceira Ponte

No programa desta terça (10), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 09:20

No programa CBN Vitória desta terça (10), de 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

