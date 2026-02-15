E-commerce

Após incêndio em Viana, empresa de cosméticos retoma vendas online

Operação retorna de forma parcial e progressiva, com uma seleção especial de produtos; incidente que paralisou os trabalhos ocorreu no último dia 7

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 18:29

Ybera anuncia retomada de vendas online uma semana após incêndio e acelera plano de expansão 1 de 8

Uma semana após o incêndio que atingiu seu centro de distribuição em Viana, a Ybera Group anunciou, neste domingo (15), a retomada do seu e-commerce, que estava paralisado temporariamente desde o incidente no condomínio logístico que abrigava a marca capixaba de cosméticos e pelo menos outras quatro empresas.

Segundo o CEO da companhia, Johnathan Alves, a operação retorna de forma parcial e progressiva, com uma seleção especial de produtos, mantendo as vendas online ativas enquanto a empresa avança na consolidação de sua estrutura logística e fabril para sustentar seu ciclo de expansão.

A reativação do e-commerce foi viabilizada por meio de uma parceria estratégica com a Lisa, empresa especializada em soluções logísticas no Brasil. A colaboração permitiu o restabelecimento rápido da distribuição.

Em paralelo à retomada das vendas online, a Ybera acelerou as obras do seu novo centro de distribuição em Viana. O projeto integra um plano estratégico de fortalecimento e expansão, com foco no aumento da capacidade operacional e logística, modernização da produção e maior escalabilidade para acompanhar o crescimento projetado da companhia.

Expansão

Conforme noticiado por A Gazeta na última sexta-feira (13), a empresa capixaba de cosméticos acelerou o plano de expansão previsto para 2026 e também acrescentou um turno na produção da fábrica para conseguir recuperar o estoque perdido com o fogo, o que aumentou a sua capacidade produtiva em 30%. Agora, a unidade fabril funciona 24 horas por dia.

Para superar as perdas, com valores não divulgados, a gigante capixaba dos cosméticos acelerou ainda o plano de expansão, antecipando para o primeiro semestre deste ano a entrega da nova unidade logística e fabril da empresa em Viana.

Com investimento de R$ 60 milhões, a Ybera terá agora um centro de distribuição cinco vezes maior que o antigo, com equipamentos de produção de última geração, aumentando a eficiência produtiva e a área administrativa, e gerando novos postos de trabalho.

O incêndio

O fogo teve início por volta das 6h de sábado (7). As chamas começaram em uma das áreas do galpão com cerca de 30 mil metros quadrados e se espalharam para outras unidades do espaço, que funcionava havia cerca de dois anos dentro de um complexo logístico e recebia, em média, 3 mil pessoas por dia, entre funcionários e transporte.

O Corpo de Bombeiros iniciou o levantamento de informações para perícia, e o laudo técnico com possível causa do incêndio pode levar cerca de 20 dias para ficar pronto.

O galpão era dividido por pelo menos cinco empresas. A maior parte do espaço era ocupada pelo Supermercados BH. Também atuavam no local a Ybera Group e a Anhanguera Ferramentas. No espaço estavam estocados diversos tipos de produtos como alimentos, cosméticos, ferramentas, equipamentos, maquinário pesado e produtos farmacêuticos. Ninguém ficou ferido.

