Centro médico-hospitalar de Vitória tem sua própria subestação de energia

Uma estrutura robusta que garante eficiência e segurança para profissionais e pacientes. Além de uma estrutura ampla e moderna, o Life VixMall, na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, conta com uma subestação de energia própria.
O objetivo é garantir que, mesmo em casos de emergência, os hospitais e clínicas que estão no empreendimento não fiquem desamparados.
“É uma estrutura que não pode falhar de jeito nenhum. É o que mantém toda a estrutura funcionando em segurança. Caso falte energia, além dos geradores, temos uma subestação pronta para garantir o funcionamento dos equipamentos”, disse o coordenador administrativo do condomínio, Marcelo Ruiz.
Cada empreendimento que funciona dentro do espaço do Life VixMall tem sua própria estrutura dentro da subestação. Cada um tem o projeto calculado de acordo com sua demanda, todos com estudos aprovados pela EDP.
QUAIS SERVIÇOS VOCÊ ENCONTRA NO LIFE VIXMALL?
Toda essa estrutura foi pensada e planejada para manter os serviços oferecidos pelo centro médico-hospitalar. No empreendimento é possível encontrar empresas como a Medsênior, um posto de coleta do Laboratório Bioclínico, Samp, Total Health, Oncomédica e Pronto Atendimento Vitória Apart Hospital.
As mulheres também encontram atendimento médico exclusivo e personalizado. No local é possível fazer acompanhamento com profissionais ginecologistas, obstetras e mastologistas. Além de todos os exames de diagnóstico e imagem necessários.
Já os idosos desfrutam de atendimento especializado com hospital de transição, UTIs inteligentes com tecnologia de ponta, leitos amplamente equipados, pronto-socorro 24 horas de padrão internacional e quartos com acessibilidade, iluminação, banheiros e conveniências 5 estrelas.
COMO FAZER PARTE
Há espaço no Life VixMall para atender novos serviços de saúde que desejarem fazer parte do empreendimento. O objetivo é ampliar ainda mais o que tem sido oferecido no local. Restam poucas áreas disponíveis para locação.
LIFE VIXMALL
Site:
Instagram:
Telefone:
(27) 3325.3544