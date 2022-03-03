Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Especial Publicitário

Centro médico-hospitalar de Vitória tem sua própria subestação de energia

O objetivo do Life VixMall é garantir que, mesmo em casos de emergência, os hospitais e clínicas que estão no empreendimento não fiquem desamparados
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

03 mar 2022 às 11:30

Publicado em 03 de Março de 2022 às 11:30

Life VixMall. Foto de conteúdo patrocinado: não usar.
Cada empreendimento que funciona dentro do espaço do Life VixMall tem sua própria estrutura dentro da subestação Crédito: Life VixMall/Divulgação
Uma estrutura robusta que garante eficiência e segurança para profissionais e pacientes. Além de uma estrutura ampla e moderna, o Life VixMall, na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, conta com uma subestação de energia própria.
O objetivo é garantir que, mesmo em casos de emergência, os hospitais e clínicas que estão no empreendimento não fiquem desamparados.
“É uma estrutura que não pode falhar de jeito nenhum. É o que mantém toda a estrutura funcionando em segurança. Caso falte energia, além dos geradores, temos uma subestação pronta para garantir o funcionamento dos equipamentos”, disse o coordenador administrativo do condomínio, Marcelo Ruiz.
Cada empreendimento que funciona dentro do espaço do Life VixMall tem sua própria estrutura dentro da subestação. Cada um tem o projeto calculado de acordo com sua demanda, todos com estudos aprovados pela EDP.

QUAIS SERVIÇOS VOCÊ ENCONTRA NO LIFE VIXMALL?

Life VixMall. Foto de conteúdo patrocinado: não usar.
No Life VixMall  há UTIs inteligentes com tecnologia de ponta, leitos amplamente equipados, pronto-socorro 24 horas de padrão internacional, quartos com acessibilidade, entre outros diferenciais Crédito: Life VixMall/Divulgação
Toda essa estrutura foi pensada e planejada para manter os serviços oferecidos pelo centro médico-hospitalar. No empreendimento é possível encontrar empresas como a Medsênior, um posto de coleta do Laboratório Bioclínico, Samp, Total Health, Oncomédica e Pronto Atendimento Vitória Apart Hospital.
As mulheres também encontram atendimento médico exclusivo e personalizado. No local é possível fazer acompanhamento com profissionais ginecologistas, obstetras e mastologistas. Além de todos os exames de diagnóstico e imagem necessários.
Já os idosos desfrutam de atendimento especializado com hospital de transição, UTIs inteligentes com tecnologia de ponta, leitos amplamente equipados, pronto-socorro 24 horas de padrão internacional e quartos com acessibilidade, iluminação, banheiros e conveniências 5 estrelas.

COMO FAZER PARTE

Life VixMall. Foto de conteúdo patrocinado: não usar.
O Life VixMall está localizado na avenida Leitão da Silva, uma das principais vias de Vitória Crédito: Life VixMall/Divulgação
Há espaço no Life VixMall para atender novos serviços de saúde que desejarem fazer parte do empreendimento. O objetivo é ampliar ainda mais o que tem sido oferecido no local. Restam poucas áreas disponíveis para locação.

LIFE VIXMALL

Site:

Instagram:

Telefone:

(27) 3325.3544

Veja Também

Hub de saúde no ES com localização estratégica facilita a vida de pacientes

Arquitetura de núcleo médico-hospitalar alia tecnologia e humanização

Centro médico-hospitalar do ES une serviços de saúde à comodidade de shopping

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados