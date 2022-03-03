Centro médico-hospitalar de Vitória tem sua própria subestação de energia

Cada empreendimento que funciona dentro do espaço do Life VixMall tem sua própria estrutura dentro da subestação Crédito: Life VixMall/Divulgação

Uma estrutura robusta que garante eficiência e segurança para profissionais e pacientes. Além de uma estrutura ampla e moderna, o Life VixMall, na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, conta com uma subestação de energia própria.

O objetivo é garantir que, mesmo em casos de emergência, os hospitais e clínicas que estão no empreendimento não fiquem desamparados.

“É uma estrutura que não pode falhar de jeito nenhum. É o que mantém toda a estrutura funcionando em segurança. Caso falte energia, além dos geradores, temos uma subestação pronta para garantir o funcionamento dos equipamentos”, disse o coordenador administrativo do condomínio, Marcelo Ruiz.

Cada empreendimento que funciona dentro do espaço do Life VixMall tem sua própria estrutura dentro da subestação. Cada um tem o projeto calculado de acordo com sua demanda, todos com estudos aprovados pela EDP.

QUAIS SERVIÇOS VOCÊ ENCONTRA NO LIFE VIXMALL?

No Life VixMall há UTIs inteligentes com tecnologia de ponta, leitos amplamente equipados, pronto-socorro 24 horas de padrão internacional, quartos com acessibilidade, entre outros diferenciais Crédito: Life VixMall/Divulgação

Toda essa estrutura foi pensada e planejada para manter os serviços oferecidos pelo centro médico-hospitalar. No empreendimento é possível encontrar empresas como a Medsênior, um posto de coleta do Laboratório Bioclínico, Samp, Total Health, Oncomédica e Pronto Atendimento Vitória Apart Hospital.

As mulheres também encontram atendimento médico exclusivo e personalizado. No local é possível fazer acompanhamento com profissionais ginecologistas, obstetras e mastologistas. Além de todos os exames de diagnóstico e imagem necessários.

Já os idosos desfrutam de atendimento especializado com hospital de transição, UTIs inteligentes com tecnologia de ponta, leitos amplamente equipados, pronto-socorro 24 horas de padrão internacional e quartos com acessibilidade, iluminação, banheiros e conveniências 5 estrelas.

COMO FAZER PARTE

O Life VixMall está localizado na avenida Leitão da Silva, uma das principais vias de Vitória Crédito: Life VixMall/Divulgação

Há espaço no Life VixMall para atender novos serviços de saúde que desejarem fazer parte do empreendimento. O objetivo é ampliar ainda mais o que tem sido oferecido no local. Restam poucas áreas disponíveis para locação.

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