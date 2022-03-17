Covid: Hospital de São Mateus zera ocupação de leitos de UTI

Pela primeira vez, desde o início da pandemia, o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, não tem nenhum paciente em leitos de UTI de Covid-19. Também não há registro de pessoas internadas em enfermaria que fazem o tratamento da doença. A informação foi confirmada pela TV Gazeta Norte com a direção do hospital na manhã desta quinta-feira (17).
Durante a 4ª onda, em janeiro deste ano, o hospital chegou a ter os leitos totalmente ocupados e não havia vagas para pessoas acometidas pela Covid-19. Atualmente, há 10 leitos de UTI e 6 de enfermaria disponíveis na unidade, que é referência em casos de Covid-19, mantida pelo governo do Estado.
OUTROS HOSPITAIS NO NORTE E NOROESTE
No Norte do Estado, há ainda 8 pessoas internadas na UTI de Covid-19 do Hospital Geral de Linhares (HGL) e 14 leitos abertos.
Já em Colatina, no Hospital São José, a situação é mais complicada: todos os leitos de UTI estão ocupados: 24.