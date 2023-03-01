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Danos morais e materiais

Moradora de Ibatiba cai enquanto foge de cão e obtém indenização de R$ 7 mil

Mulher sofreu a queda após bater em uma barraca de feira do município, ao ser atacada por um cachorro de rua; acidente aconteceu em abril de 2019

Publicado em 01 de Março de 2023 às 12:05

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 mar 2023 às 12:05
A Justiça condenou a Prefeitura de Ibatiba a pagar mais de R$ 7 mil a uma moradora que sofreu uma queda ao bater em uma barraca de feira, montada pelo município, que fica na Região Sul do Estado. O acidente aconteceu depois que ela tentou fugir de um cachorro, em abril de 2019.
A decisão foi publicada na última segunda-feira (27) no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Consta na ação que a mulher foi atacada por um cão de rua e, durante a fuga, bateu na barraca fixada em praça pública. Na data, ela teria sentido fortes dores e sido socorrida por familiares ao pronto-socorro.
Sede da Prefeitura de Ibatiba: secretários foram nomeados no último dia 4 de janeiro
Sede da Prefeitura de Ibatiba: secretários foram nomeados no último dia 4 de janeiro Crédito: Divulgação/Câmara Municipal de Ibatiba
Segundo o documento, a moradora sofreu uma lesão no tornozelo e uma fratura na costela. A vítima, de acordo com o processo, precisou passar por uma cirurgia no ligamento do tornozelo. O pedido de indenização por danos materiais seria referente aos gastos tidos com medicamentos.
O juiz da Vara Única da Comarca de Ibatiba, Carlos Henrique Cruz de Araújo Pinto, entendeu que houve comprovação do prejuízo sofrido pela mulher e julgou procedentes os pedidos feitos por ela. O município foi condenado a pagar R$ 1.783,15 por danos materiais e R$ 6 mil por danos morais.
A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Ibatiba por telefone para saber o posicionamento do município a respeito da decisão, mas as ligações não foram atendidas. Este espaço está aberto para manifestação do Executivo municipal.

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