Moradora de Ibatiba cai enquanto foge de cão e obtém indenização de R$ 7 mil

A Justiça condenou a Prefeitura de Ibatiba a pagar mais de R$ 7 mil a uma moradora que sofreu uma queda ao bater em uma barraca de feira, montada pelo município, que fica na Região Sul do Estado . O acidente aconteceu depois que ela tentou fugir de um cachorro, em abril de 2019.

A decisão foi publicada na última segunda-feira (27) no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) . Consta na ação que a mulher foi atacada por um cão de rua e, durante a fuga, bateu na barraca fixada em praça pública. Na data, ela teria sentido fortes dores e sido socorrida por familiares ao pronto-socorro.

Sede da Prefeitura de Ibatiba: secretários foram nomeados no último dia 4 de janeiro Crédito: Divulgação/Câmara Municipal de Ibatiba

Segundo o documento, a moradora sofreu uma lesão no tornozelo e uma fratura na costela. A vítima, de acordo com o processo, precisou passar por uma cirurgia no ligamento do tornozelo. O pedido de indenização por danos materiais seria referente aos gastos tidos com medicamentos.

O juiz da Vara Única da Comarca de Ibatiba, Carlos Henrique Cruz de Araújo Pinto, entendeu que houve comprovação do prejuízo sofrido pela mulher e julgou procedentes os pedidos feitos por ela. O município foi condenado a pagar R$ 1.783,15 por danos materiais e R$ 6 mil por danos morais.