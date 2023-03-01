Vila Velha prevê instalação de botão do pânico em escolas públicas e privadas

Modelo de botão do pânico usado pela Prefeitura de Vitória nas escolas da rede municipal Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória

De autoria do vereador Jonimar Santos Oliveira (PSC), a Lei Nº 6.786 afirma que a instalação do botão do pânico é uma medida preventiva de segurança e que o equipamento deve ser instalado nas dependências dos colégios, que têm o prazo de um ano – a partir desta quarta-feira (1) – para se adequarem à nova exigência.

O aparelho é composto por um receptor e um botão de acionamento, com comunicação direta a uma central de monitoramento da Guarda Municipal. O equipamento funciona por meio de um aplicativo instalado nos celulares de diretores, coordenadores e funcionários das escolas. Em caso de emergência, a corporação é acionada por esse sistema para adotar as medidas necessárias.

Arquivos & Anexos Diário Oficial de Vila Velha Lei sobre o uso de botão do pânico em escolas de Vila Velha consta no Diário Municipal publicado nesta quarta-feira (1) Tamanho do arquivo: 670kb Baixar

A Gazeta procurou a A reportagem deprocurou a Prefeitura de Vila Velha para saber como esses equipamentos serão instalados e qual o custo da medida ao município. O texto será atualizado assim que houver um retorno do Executivo municipal.

Como funciona na Capital

As escolas da rede municipal de Vitória passaram a contar com um botão do pânico em dezembro de 2022. O aparelho deve ser acionado sempre que a unidade passar por alguma urgência ou situação emergencial. O objetivo, segundo a prefeitura local, é dar mais segurança aos alunos, familiares e professores.

Henrique Lira Trad, jovem de 18 anos invadiu escola em Jardim da Penha, Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta

No momento em que era detido, ele disse que "queria aloprar uma galera". O rapaz foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio triplamente qualificado: por motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima e contra pessoas com menos de 14 anos.

O mecanismo do botão do pânico usado nas escolas da Capital é o mesmo utilizado para mulheres vítimas de violência doméstica. Quando ele é acionado por três segundos, o aparelho começa a gravar o áudio ambiente. Ao mesmo tempo, é emitido um alerta visual e sonoro na central de monitoramento da Guarda Municipal e nos aparelhos celulares dos agentes que estiverem mais próximos do local de acionamento.