Governo do ES será acionado para melhorar acesso ao Pico da Bandeira

O presidente da Assembleia Legislativa
, Marcelo Santos (Podemos), anunciou nesta quinta-feira (23) a formação de uma força-tarefa para pedir ao governo do Estado para ajudar a fazer os reparos na estrada que dá acesso ao Pico da Bandeira, no lado do Espírito Santo.
O parlamentar disse que ficou muito preocupado, ao saber pela coluna
, que não existem recursos por parte da direção do Parque Nacional do Caparaó, onde fica o terceiro maior pico do país, para fazer o reparo do acesso castigado pelas chuvas.
“Como presidente da Assembleia, vou acionar as Comissões de Infraestrutura, Agricultura e Turismo para que, juntos, possamos solicitar ao governador Casagrande que repasse recursos para melhorias nessa estrada que leva ao parque, tão importante para o agroturismo capixaba”, disse Marcelo Santos
.
O presidente disse que ainda nesta quinta será enviado ao governo um documento pedindo providências na estrada e que, na segunda (27) ou terça (28), deverá haver uma reunião com o executivo estadual e prefeitos da região do Caparaó para discutir ações para o acesso capixaba ao Pico da Bandeira.
“Embora a manutenção daquela estrada não seja atribuição do Estado, acredito na sensibilidade do governador Casagrande
para ajudar no que for preciso. O investimento é relativamente baixo e o retorno é alto para o turismo e o agroturismo da região do Caparaó”, destaca o deputado.
Como a coluna revelou, o acesso ao Pico da Bandeira pelo lado do Espírito Santo está precisando de reparos urgentes. Por causa da chuva e da falta de manutenção, a estrada que leva ao pico de 2.892 metros está impossibilitando carros convencionais de acessar o acampamento mais próximo para a subida da montanha.
Em resposta formal a um turista que recentemente esteve no local, a administração do Parque Nacional do Caparaó admite que a situação é precária, afirma que não tem recursos para resolver o problema e informa que já pediu ajuda às Prefeituras de Dores do Rio Preto (ES) e Espera Feliz (MG), mas que não obteve resposta ainda.
Ouvido pela coluna, o prefeito Cleudenir José de Carvalho Neto, de Dores do Rio Preto, confirmou o pedido de ajuda da direção do Parque Nacional do Caparaó, mas ponderou que a prioridade neste momento é consertar as estradas vicinais do município por onde passam os veículos levando estudantes das redes estadual e municipal de ensino.
“Por causa da chuva, estamos organizando nossas estradas por onde passam nossos alunos. Não podemos deixar o transporte escolar com as estradas ruins. Entre maio e junho poderemos ajudar, mas antes disso não será possível”, afirmou o prefeito à coluna.
O Parque Nacional do Caparaó protege o terceiro pico mais alto do país, o Pico da Bandeira. É um dos destinos mais procurados pelos adeptos do montanhismo no Brasil
. Além das trilhas, os visitantes podem tomar banhos em cachoeiras e piscinas naturais e observar o deslumbrante visual da Serra do Caparaó e região, com belos espetáculos no alvorecer e no pôr do sol.