Governo do ES será acionado para melhorar acesso ao Pico da Bandeira

Cruz no alto do Pico da Bandeira, que tem altitude de 2.892 metros Crédito: Divulgação

O presidente da Assembleia Legislativa , Marcelo Santos (Podemos), anunciou nesta quinta-feira (23) a formação de uma força-tarefa para pedir ao governo do Estado para ajudar a fazer os reparos na estrada que dá acesso ao Pico da Bandeira, no lado do Espírito Santo.

O parlamentar disse que ficou muito preocupado, ao saber pela coluna , que não existem recursos por parte da direção do Parque Nacional do Caparaó, onde fica o terceiro maior pico do país, para fazer o reparo do acesso castigado pelas chuvas.

“Como presidente da Assembleia, vou acionar as Comissões de Infraestrutura, Agricultura e Turismo para que, juntos, possamos solicitar ao governador Casagrande que repasse recursos para melhorias nessa estrada que leva ao parque, tão importante para o agroturismo capixaba”, disse Marcelo Santos

O presidente disse que ainda nesta quinta será enviado ao governo um documento pedindo providências na estrada e que, na segunda (27) ou terça (28), deverá haver uma reunião com o executivo estadual e prefeitos da região do Caparaó para discutir ações para o acesso capixaba ao Pico da Bandeira.

A postagem de Marcelo Santos no Twitter Crédito: Reprodução do Twitter

“Embora a manutenção daquela estrada não seja atribuição do Estado, acredito na sensibilidade do governador Casagrande para ajudar no que for preciso. O investimento é relativamente baixo e o retorno é alto para o turismo e o agroturismo da região do Caparaó”, destaca o deputado.

ESTRADA RUIM DIFICULTA O ACESSO AO PICO

Como a coluna revelou, o acesso ao Pico da Bandeira pelo lado do Espírito Santo está precisando de reparos urgentes. Por causa da chuva e da falta de manutenção, a estrada que leva ao pico de 2.892 metros está impossibilitando carros convencionais de acessar o acampamento mais próximo para a subida da montanha.

Em resposta formal a um turista que recentemente esteve no local, a administração do Parque Nacional do Caparaó admite que a situação é precária, afirma que não tem recursos para resolver o problema e informa que já pediu ajuda às Prefeituras de Dores do Rio Preto (ES) e Espera Feliz (MG), mas que não obteve resposta ainda.

Ouvido pela coluna, o prefeito Cleudenir José de Carvalho Neto, de Dores do Rio Preto, confirmou o pedido de ajuda da direção do Parque Nacional do Caparaó, mas ponderou que a prioridade neste momento é consertar as estradas vicinais do município por onde passam os veículos levando estudantes das redes estadual e municipal de ensino.

“Por causa da chuva, estamos organizando nossas estradas por onde passam nossos alunos. Não podemos deixar o transporte escolar com as estradas ruins. Entre maio e junho poderemos ajudar, mas antes disso não será possível”, afirmou o prefeito à coluna.