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Leonel Ximenes

Governo do ES será acionado para melhorar acesso ao Pico da Bandeira

Após coluna revelar a situação precária da estrada de acesso à terceira maior montanha do país, Assembleia se mobilizou para pedir ajuda

Publicado em 23 de Março de 2023 às 11:16

Públicado em 

23 mar 2023 às 11:16
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cruz no alto do Pico da Bandeira, que fica no município de Ibiritama
Cruz no alto do Pico da Bandeira, que tem altitude de 2.892 metros Crédito: Divulgação
O presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (Podemos), anunciou nesta quinta-feira (23) a formação de uma força-tarefa para pedir ao governo do Estado para ajudar a fazer os reparos na estrada que dá acesso ao Pico da Bandeira, no lado do Espírito Santo.
O parlamentar disse que ficou muito preocupado, ao saber pela coluna, que não existem recursos por parte da direção do Parque Nacional do Caparaó, onde fica o terceiro maior pico do país, para fazer o reparo do acesso castigado pelas chuvas.
“Como presidente da Assembleia, vou acionar as Comissões de Infraestrutura, Agricultura e Turismo para que, juntos, possamos solicitar ao governador Casagrande que repasse recursos para melhorias nessa estrada que leva ao parque, tão importante para o agroturismo capixaba”, disse Marcelo Santos.

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Acesso ao Pico da Bandeira pelo lado do ES está uma vergonha

O presidente disse que ainda nesta quinta será enviado ao governo um documento pedindo providências na estrada e que, na segunda (27) ou terça (28), deverá haver uma reunião com o executivo estadual e prefeitos da região do Caparaó para discutir ações para o acesso capixaba ao Pico da Bandeira.
A postagem de Marcelo Santos no Twitter
A postagem de Marcelo Santos no Twitter Crédito: Reprodução do Twitter
“Embora a manutenção daquela estrada não seja atribuição do Estado, acredito na sensibilidade do governador Casagrande para ajudar no que for preciso. O investimento é relativamente baixo e o retorno é alto para o turismo e o agroturismo da região do Caparaó”, destaca o deputado.

ESTRADA RUIM DIFICULTA O ACESSO AO PICO

Como a coluna revelou, o acesso ao Pico da Bandeira pelo lado do Espírito Santo está precisando de reparos urgentes. Por causa da chuva e da falta de manutenção, a estrada que leva ao pico de 2.892 metros está impossibilitando carros convencionais de acessar o acampamento mais próximo para a subida da montanha.
Em resposta formal a um turista que recentemente esteve no local, a administração do Parque Nacional do Caparaó admite que a situação é precária, afirma que não tem recursos para resolver o problema e informa que já pediu ajuda às Prefeituras de Dores do Rio Preto (ES) e Espera Feliz (MG), mas que não obteve resposta ainda.

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Ouvido pela coluna, o prefeito Cleudenir José de Carvalho Neto, de Dores do Rio Preto, confirmou o pedido de ajuda da direção do Parque Nacional do Caparaó, mas ponderou que a prioridade neste momento é consertar as estradas vicinais do município por onde passam os veículos levando estudantes das redes estadual e municipal de ensino.
“Por causa da chuva, estamos organizando nossas estradas por onde passam nossos alunos. Não podemos deixar o transporte escolar com as estradas ruins. Entre maio e junho poderemos ajudar, mas antes disso não será possível”, afirmou o prefeito à coluna.
O Parque Nacional do Caparaó protege o terceiro pico mais alto do país, o Pico da Bandeira. É um dos destinos mais procurados pelos adeptos do montanhismo no Brasil. Além das trilhas, os visitantes podem tomar banhos em cachoeiras e piscinas naturais e observar o deslumbrante visual da Serra do Caparaó e região, com belos espetáculos no alvorecer e no pôr do sol.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Assembleia Legislativa do ES Caparaó Dores do Rio Preto Meio Ambiente montanhas Renato Casagrande Turismo no ES Marcelo Santos Governo do ES
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