Quanto ganha um conselheiro da poderosa Vale? Não é pouco não…

Em 2021, a Vale destinou R$ 15,6 milhões ao Conselho de Administração Crédito: Divulgação

ex-governador Paulo Hartung foi indicado para assumir, a partir de abril, um assento no poderoso Conselho de Administração (CA) da Vale, que tem 13 integrantes. A notícia, publicada pela coluna , suscitou curiosidade em muita gente: quanto ganha um conselheiro da mineradora brasileira, uma das maiores do mundo? A coluna procurou a resposta com a própria empresa.

Segundo a Vale , em valores de 2021, foram destinados ao Conselho de Administração R$ 15,6 milhões. “O conselho reúne-se, ordinariamente, no mínimo oito vezes por ano e, extraordinariamente, sempre que convocado”, informa a companhia em nota enviada à coluna.

Às contas: esse montante, dividido pelos 13 conselheiros, rendeu a cada integrante do CA R$ 100 mil por mês e, consequentemente, R$ 1,2 milhão por ano. E se dividirmos o valor total pelas oito reuniões ordinárias do colegiado da Vale, cada membro recebe R$ 150 mil por encontro - as extraordinárias não são remuneradas.

Claro que esse valor é bruto, sem considerar descontos previstos em lei como o Imposto de Renda . Além disso, as reuniões do CA vão muito além das oito mínimas por ano.

Em 2021, por exemplo, segundo a mineradora, foram realizadas 18 reuniões ordinárias e 17 extraordinárias do Conselho de Administração - total de 35 por ano e quase três por mês, em média.

Portanto, considerando que foram realizadas 35 reuniões do colegiado em 2021, cada um dos seus conselheiros recebeu (bruto) R$ 34,2 mil de honorários, a cada vez que foi chamado a se reunir.

R$ 1,2 milhão É o valor (bruto) que cada membro do Conselho de Administração da Vale recebeu em 2021

Ainda segundo a empresa, que tem forte operação no Espírito Santo, as reuniões do Conselho de Administração são realizadas na sede da companhia, no Rio de Janeiro , podendo, excepcionalmente, ser realizadas em outro local; ou, ainda, “por outros meios que possam assegurar a participação efetiva dos seus membros, a segurança da informação e a autenticidade do voto”.

“A remuneração consiste, exclusivamente, no pagamento de um valor fixo mensal (honorários), com o objetivo de remunerar os serviços de cada membro do Conselho, no âmbito da responsabilidade atribuída ao Conselho de Administração da Companhia. Os conselheiros não têm direito a benefícios diretos e indiretos, salvo pelo recebimento de seguro de vida”, acrescenta a assessoria da Vale.

Segundo a coluna apurou, é possível que o valor da remuneração dos conselheiros da Vale aumente a partir do final de abril, quando o órgão de assessoramento será renovado para um mandato de dois anos, inclusive com a entrada do ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung.

Dos 13 membros do Conselho, um é eleito pelos trabalhadores da Vale em âmbito nacional, conforme foi pactuado durante o processo de privatização da ex-estatal, em 1997. Atualmente o representante titular dos empregados da companhia é o presidente do Sindicato Metabase de Itabira (MG), André Viana. O vice é Wagner Xavier, que preside o Sindicato dos Ferroviários do ES e MG.