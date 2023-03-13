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Leonel Ximenes

Quanto ganha um conselheiro da poderosa Vale? Não é pouco não…

O ex-governador Paulo Hartung vai integrar o Conselho de Administração da mineradora, que tem 13 membros efetivos

Publicado em 13 de Março de 2023 às 15:11

Públicado em 

13 mar 2023 às 15:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vale quer ter mais diversidade entre seus empregados
Em 2021,  a Vale destinou R$ 15,6 milhões ao Conselho de Administração  Crédito: Divulgação
ex-governador Paulo Hartung foi indicado para assumir, a partir de abril, um assento no poderoso Conselho de Administração (CA) da Vale, que tem 13 integrantes. A notícia, publicada pela coluna, suscitou curiosidade em muita gente: quanto ganha um conselheiro da mineradora brasileira, uma das maiores do mundo? A coluna procurou a resposta com a própria empresa.
Segundo a Vale, em valores de 2021, foram destinados ao Conselho de Administração R$ 15,6 milhões. “O conselho reúne-se, ordinariamente, no mínimo oito vezes por ano e, extraordinariamente, sempre que convocado”, informa a companhia em nota enviada à coluna.
Às contas: esse montante, dividido pelos 13 conselheiros, rendeu a cada integrante do CA R$ 100 mil por mês e, consequentemente, R$ 1,2 milhão por ano. E se dividirmos o valor total pelas oito reuniões ordinárias do colegiado da Vale, cada membro recebe R$ 150 mil por encontro - as extraordinárias não são remuneradas.

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Claro que esse valor é bruto, sem considerar descontos previstos em lei como o Imposto de Renda. Além disso, as reuniões do CA vão muito além das oito mínimas por ano.
Em 2021, por exemplo, segundo a mineradora, foram realizadas 18 reuniões ordinárias e 17 extraordinárias do Conselho de Administração - total de 35 por ano e quase três por mês, em média.
Portanto, considerando que foram realizadas 35 reuniões do colegiado em 2021, cada um dos seus conselheiros recebeu (bruto) R$ 34,2 mil de honorários, a cada vez que foi  chamado a se reunir.

R$ 1,2 milhão

É o valor (bruto) que cada membro do Conselho de Administração da Vale recebeu em 2021
Ainda segundo a empresa, que tem forte operação no Espírito Santo, as reuniões do Conselho de Administração são realizadas na sede da companhia, no Rio de Janeiro, podendo, excepcionalmente, ser realizadas em outro local; ou, ainda, “por outros meios que possam assegurar a participação efetiva dos seus membros, a segurança da informação e a autenticidade do voto”.
“A remuneração consiste, exclusivamente, no pagamento de um valor fixo mensal (honorários), com o objetivo de remunerar os serviços de cada membro do Conselho, no âmbito da responsabilidade atribuída ao Conselho de Administração da Companhia. Os conselheiros não têm direito a benefícios diretos e indiretos, salvo pelo recebimento de seguro de vida”, acrescenta a assessoria da Vale.

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Segundo a coluna apurou, é possível que o valor da remuneração dos conselheiros da Vale aumente a partir do final de abril, quando o órgão de assessoramento será renovado para um mandato de dois anos, inclusive com a entrada do ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung.
Dos 13 membros do Conselho, um é eleito pelos trabalhadores da Vale em âmbito nacional, conforme foi pactuado durante o processo de privatização da ex-estatal, em 1997. Atualmente o representante titular dos empregados da companhia é o presidente do Sindicato Metabase de Itabira (MG), André Viana. O vice é Wagner Xavier, que preside o Sindicato dos Ferroviários do ES e MG.
Os membros efetivos recebem uma parcela fixa da remuneração mensalmente, enquanto o único membro suplente recebe a parcela fixa da remuneração quando participa de uma reunião do Conselho de Administração, substituindo o membro eleito pelos empregados.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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