Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Paulo Hartung entra para o conselho da 2ª maior empresa do país

Ex-governador do Espírito Santo por três mandatos atualmente preside a Indústria Brasileira de Árvores (Ibá)

Publicado em 09 de Março de 2023 às 15:43

Públicado em 

09 mar 2023 às 15:43
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Paulo Hartung, ex-governador do ES, no Pedra Azul Summit
Paulo Hartung foi escolhido conselheiro pela própria Vale Crédito: Rodrigo Gavini
O ex-governador Paulo Hartung vai compor o Conselho de Administração da Vale, a segunda maior empresa do país, atrás apenas da Petrobras. A informação é do Brazil Journal, especialista em negócios e finanças.
Hartung é apresentado pelo site como “o ex-governador do Espírito Santo que nos últimos anos se tornou um ativista ambiental e preside o Ibá (Indústria Brasileira de Árvores)”.
Segundo a coluna apurou, ele foi indicado como conselheiro independente, ou seja, pelo Comitê Interno da Vale, e não pelos controladores da empresa.

Veja Também

Fim do mistério: acidente de helicóptero com Paulo Hartung é esclarecido

Cada vez mais rica e vendendo muito, Vale paga 63% mais em impostos

Segundo o portal, a composição do próximo conselho da Vale mostra que a Previ (Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil) - dona de 8,4% do capital da empresa - está tentando recuperar sua influência sobre os rumos da mineradora.
Na chapa anunciada nesta quinta-feira (9), a Previ indicou Daniel Stieler, o ex-presidente do Fundo indicado no governo Bolsonaro, além do novo presidente, João Fukunaga. A Previ, destaca o Brazil Journal, foi a única acionista a indicar dois nomes no conselho.

Veja Também

Vale promete dar mais poder para mulheres e negros na empresa

O Brazil Journal informa que a Vale não tem controlador desde 2019. O comitê de nomeação apresentou uma lista de novos conselheiros com base em critérios de boa governança. Os acionistas deverão aprovar os candidatos, inclusive o presidente, no dia 28 de abril.
Pela cotação da bolsa de valores, de acordo com o ranking da revista Exame, a mineradora com forte atuação no Espírito Santo vale R$ 353 bilhões. Só perde para a Petrobras, cujo valor chega a R$ 381 bilhões.

Veja Também

Empresa da saúde do ES abre mais unidades nas 2 maiores cidades do país

Empresária do ES que perdeu tudo em incêndio consegue ajuda e vai voltar

Após 54 anos, maior entidade empresarial do ES acaba com a reeleição

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

espírito santo Paulo Hartung Petrobras Vale SA Bolsa de Valores
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados