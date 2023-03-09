Paulo Hartung entra para o conselho da 2ª maior empresa do país

O ex-governador Paulo Hartung
vai compor o Conselho de Administração da Vale, a segunda maior empresa do país, atrás apenas da Petrobras. A informação é do Brazil Journal, especialista em negócios e finanças.
Hartung é apresentado pelo site como “o ex-governador do Espírito Santo que nos últimos anos se tornou um ativista ambiental e preside o Ibá (Indústria Brasileira de Árvores)”.
Segundo a coluna apurou, ele foi indicado como conselheiro independente, ou seja, pelo Comitê Interno da Vale
, e não pelos controladores da empresa.
Segundo o portal, a composição do próximo conselho da Vale mostra que a Previ (Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
) - dona de 8,4% do capital da empresa - está tentando recuperar sua influência sobre os rumos da mineradora.
Na chapa anunciada nesta quinta-feira (9), a Previ indicou Daniel Stieler, o ex-presidente do Fundo indicado no governo Bolsonaro, além do novo presidente, João Fukunaga. A Previ, destaca o Brazil Journal, foi a única acionista a indicar dois nomes no conselho.
O Brazil Journal informa que a Vale não tem controlador desde 2019. O comitê de nomeação apresentou uma lista de novos conselheiros com base em critérios de boa governança. Os acionistas deverão aprovar os candidatos, inclusive o presidente, no dia 28 de abril.
Pela cotação da bolsa de valores, de acordo com o ranking da revista Exame, a mineradora com forte atuação no Espírito Santo vale R$ 353 bilhões. Só perde para a Petrobras
, cujo valor chega a R$ 381 bilhões.