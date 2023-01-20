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Leonel Ximenes

Empresa da saúde do ES abre mais unidades nas 2 maiores cidades do país

Presente em sete Estados, operadora tem como meta faturar R$ 1 bilhão e ter 1 milhão de clientes até 2030

Públicado em 

20 jan 2023 às 13:55
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Unidade da MedSênior na cidade de São Paulo
Unidade da MedSênior na cidade de São Paulo Crédito: Divulgação
São Paulo e Rio de Janeiro, as duas maiores cidades do país, estão cada vez mais no foco da MedSênior, operadora de saúde do Espírito Santo voltada para a terceira idade. Além dessas duas cidades e no ES, a empresa atua em Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Brasília.
Na capital paulista, onde chegou no ano passado com investimentos de R$ 25 milhões, a MedSênior, a operadora de saúde abrirá até junho uma unidade na sofisticada Avenida Brasil e outra na populosa Zona Leste.
No Rio de Janeiro, serão inaugurados nos próximos meses dois prontos-socorros avançados, com centro cirúrgico e funcionamento 24 horas, na Barra do Tijuca (Zona Oeste) e em Botafogo (Zona Sul).

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No mercado desde 2010, a MedSênior, com 1,7 mil funcionários e crescimento médio de 40% ao ano,segundo a empresa, vem se expandindo rapidamente e tem como meta alcançar 1 milhão de clientes e RS 1 bilhão de faturamento em 2030.
Segundo Maely Coelho, presidente da operador, o objetivo leva em consideração o potencial de mercado da terceira idade, a evolução da carteira de clientes ao longo dos anos (1,7 mil em 2010 para 95 mil em 2022) e os investimentos em inovação, junto com um projeto específico que vem sendo desenvolvido para atuação nas regiões Norte e Nordeste.

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“A população brasileira está passando por um forte processo de envelhecimento. Dados do IBGE indicam que em 2050 o Brasil terá 30% da sua população com idade acima de 60 anos”, destaca Maely, de olho nesse filão do mercado de saúde do país.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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