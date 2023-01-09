Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Gigante britânica de higiene e limpeza abre centro de distribuição no ES

Inaugurada nesta segunda-feira (9), empresa ocupa uma área de área de mais de 22 mil metros quadrados e vai gerar 100 empregos diretos e indiretos

Públicado em 

09 jan 2023 às 11:07
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A capacidade de armazenamento do CD de Viana é de 20 mil posições pallets, o equivalente a mais de 1 milhão de caixas
A capacidade de armazenamento do CD de Viana é de 20 mil posições pallets, o equivalente a mais de 1 milhão de caixas Crédito: Secom/Viana
A Reckitt Benckiser Group plc, mais conhecida como Reckitt, empresa multinacional britânica, chegou a Viana. A unidade da empresa foi inaugurada na manhã desta segunda-feira (9), na LOG Viana 2, no bairro Caxias do Sul. A multinacional de bens de consumo de higiene, saúde e nutrição tem grandes marcas populares em seu portfólio como Veja, Vanish e SBP.
A Reckitt, que ocupa uma área de área de mais de 22 mil metros quadrados, vai gerar 100 empregos diretos e indiretos. O investimento não foi revelado pela empresa, que vai disponibilizar a entrega mais ágil de produtos no Nordeste e nos Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, além de atender clientes de Minas Gerais e São Paulo. Para a implementação do Centro de Distribuição (CD) foram contratados mais de 20 fornecedores do ES e de outros estados.
Implementado em tempo recorde - apenas seis meses -, o centro de distribuição é o terceiro da Reckitt Hygiene Comercial no Brasil, sendo responsável por quase 40% de toda a movimentação de produtos da divisão.

Veja Também

O gigante chegou: Amazon abre unidade no ES

Megaleilão na Serra: levaram mais de 11 mil unidades de um item só

A capacidade de armazenamento do CD de Viana é de 20 mil posições pallets, o equivalente a mais de 1 milhão de caixas que serão movimentadas no local contendo alguns dos principais produtos da divisão de higiene, entre eles Veja, Vanish, SBP, Harpic, Bom Ar, Finish, Nugget, Destac e Poliflor.
Sua estrutura possui a certificação americana LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), concedida a empresas que aplicam iniciativas sustentáveis - o CD de Viana conta com o reaproveitamento da água da chuva e estrutura que prioriza a iluminação natural para reduzir o consumo de energia elétrica.
Após a chegada da gigante varejista Amazon, Viana recebe mais uma grande empresa internacional. Possibilitamos um ambiente de negócios favorável a que novos empreendimentos escolham Viana como sede, porque estamos numa região importante para a distribuição da companhia entre 12 Estados", diz o prefeito Wanderson Bueno (Podemos).

Veja Também

“Para nossa vergonha, a Bíblia aparece no meio”, lamenta pastor do ES

Fui ao velório do Rei Pelé: escolhi testemunhar a história

R$ 1 bilhão em negócios: megafeira internacional está de volta ao ES

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Economia Viana Logística Investimentos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados