Gigante britânica de higiene e limpeza abre centro de distribuição no ES

A Reckitt Benckiser Group plc, mais conhecida como Reckitt, empresa multinacional britânica, chegou a Viana
. A unidade da empresa foi inaugurada na manhã desta segunda-feira (9), na LOG Viana 2, no bairro Caxias do Sul. A multinacional de bens de consumo de higiene, saúde e nutrição tem grandes marcas populares em seu portfólio como Veja, Vanish e SBP.
A Reckitt, que ocupa uma área de área de mais de 22 mil metros quadrados, vai gerar 100 empregos diretos e indiretos. O investimento não foi revelado pela empresa, que vai disponibilizar a entrega mais ágil de produtos no Nordeste e nos Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro
, além de atender clientes de Minas Gerais e São Paulo. Para a implementação do Centro de Distribuição (CD) foram contratados mais de 20 fornecedores do ES e de outros estados.
Implementado em tempo recorde - apenas seis meses -, o centro de distribuição é o terceiro da Reckitt Hygiene Comercial no Brasil, sendo responsável por quase 40% de toda a movimentação de produtos da divisão.
A capacidade de armazenamento do CD de Viana é de 20 mil posições pallets, o equivalente a mais de 1 milhão de caixas que serão movimentadas no local contendo alguns dos principais produtos da divisão de higiene, entre eles Veja, Vanish, SBP, Harpic, Bom Ar, Finish, Nugget, Destac e Poliflor.
Sua estrutura possui a certificação americana LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), concedida a empresas que aplicam iniciativas sustentáveis - o CD de Viana conta com o reaproveitamento da água da chuva e estrutura que prioriza a iluminação natural para reduzir o consumo de energia elétrica.
“Após a chegada da gigante varejista Amazon
, Viana recebe mais uma grande empresa internacional. Possibilitamos um ambiente de negócios favorável a que novos empreendimentos escolham Viana como sede, porque estamos numa região importante para a distribuição da companhia entre 12 Estados", diz o prefeito Wanderson Bueno (Podemos).