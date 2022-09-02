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Leonel Ximenes

Megaleilão na Serra: levaram mais de 11 mil unidades de um item só

Prefeitura leiloou mais de 18 mil objetos como armários, fogões, freezer, cadeiras escolares, luminárias, micro-ondas, aparelhos de som, geladeiras, CPUs, computadores, mesas e televisores

Públicado em 

02 set 2022 às 16:24
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Luminárias da Prefeitura da Serra que foram leiloadas de forma virtual
Luminárias da Prefeitura da Serra que foram leiloadas de forma virtual Crédito: PMS/Divulgação
A Prefeitura da Serra arrecadou mais de R$ 400 mil no primeiro leilão da atual administração, realizado nesta quinta-feira (1). Segundo a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (Sead), houve lote que foi vendido com valor 790% a mais do que o inicial.
Ao todo, foram arrecadados R$ 406.710,00. Estavam à disposição dos interessados mais de 18 mil itens, como armários, fogões, freezer, cadeiras escolares, luminárias, micro-ondas, aparelhos de som, geladeiras, CPUs, computadores, mesas e televisores. São itens sucateados e que foram considerados inservíveis para a prefeitura.

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A grande expectativa por parte da prefeitura era com a venda dos três lotes com mais de 11 mil luminárias. Com valores mais altos, as luminárias atraíram a atenção de empresas e os lotes foram comercializados pelo total de R$ 278.860,00.
O lote que teve maior disputa durante o leilão virtual foi o que trazia 117 armários de aço. Com valor inicial de R$ 810, ele foi vendido por R$ 7.210, 790% a mais do que o aguardado pela prefeitura.

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Um outro lote, com 132 CPUs, um roteador e um notebook, tinha valor inicial de R$ 1.100 e foi arrematado por R$ 8.900, um resultado 709% superior.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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