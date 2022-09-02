Megaleilão na Serra: levaram mais de 11 mil unidades de um item só

Luminárias da Prefeitura da Serra que foram leiloadas de forma virtual Crédito: PMS/Divulgação

Prefeitura da Serra arrecadou mais de R$ 400 mil no primeiro leilão da atual administração, realizado nesta quinta-feira (1). Segundo a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos (Sead), houve lote que foi vendido com valor 790% a mais do que o inicial.

Ao todo, foram arrecadados R$ 406.710,00. Estavam à disposição dos interessados mais de 18 mil itens, como armários, fogões, freezer, cadeiras escolares, luminárias, micro-ondas, aparelhos de som, geladeiras, CPUs, computadores, mesas e televisores. São itens sucateados e que foram considerados inservíveis para a prefeitura.

A grande expectativa por parte da prefeitura era com a venda dos três lotes com mais de 11 mil luminárias. Com valores mais altos, as luminárias atraíram a atenção de empresas e os lotes foram comercializados pelo total de R$ 278.860,00.

O lote que teve maior disputa durante o leilão virtual foi o que trazia 117 armários de aço. Com valor inicial de R$ 810, ele foi vendido por R$ 7.210, 790% a mais do que o aguardado pela prefeitura.