R$ 1 bilhão em negócios: megafeira internacional está de volta ao ES

Banheira feira com mármore exposta na Vitoria Stone Fair 2020 Crédito: Siumara Gonçalves

Depois de quase três anos paralisada por causa da pandemia de Covid , a maior feira de rochas ornamentais das Américas voltará a ser realizada no Espírito Santo. A Vitoria Stone Fair 2023 está confirmada para fevereiro e chega com muito apetite, projetando o fechamento de negócios em torno de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão).

A feira, que será realizada de 7 a 10 de fevereiro no Parque de Exposições de Carapina, ocorre em um momento promissor para o setor de rochas ornamentais do Estado. O segmento teve resultados positivos em 2021, sendo responsável por 83,3% do valor total das exportações de rochas realizadas pelo Brasil, acumulando US$ 1,14 bilhão (quase R$ 6 bilhões) em vendas.

A Vitoria Stone Fair do ano que vem reunirá 300 marcas expositoras (80% do setor de pedras e 20% do de máquinas, insumos e equipamentos e serviços). Além do ES, estão confirmados expositores de oito Estados (BA, GO, MG, PR, RJ, RS, SC e SP) e de quatro países (10% da feira): China, Espanha, Itália e Turquia. Serão expostas ao público mais de mil variedades de rochas, o que torna a feira o maior showroom de rochas ornamentais do mundo.

Os organizadores esperam nos quatro dias do evento a presença de pelo 18 mil visitantes, do Brasil e de mais de 60 países. A força da VSF é expressa também no número de empresas que pela primeira vez vão participar da feira: 40 expositores.

O otimismo tem como base também a realização da Cachoeiro Stone Fair no ano passado, que bateu todos os recordes deste evento e reuniu 20 mil visitantes nacionais e internacionais.

“O ano de 2021 foi um marco para nosso segmento; uma vez que, no primeiro ano da parceria Centrorochas e ApexBrasil, batemos o recorde histórico das exportações nacionais. E já em setembro de 2022, atingimos mais um recorde histórico superando a marca de 1 bilhão de dólares em exportações, antecipando em um mês o valor registrado em 2021. Isso nos deixa ainda mais otimistas”, comemora Tales Machado, presidente do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas).

A Vitoria Stone Fair é uma realização da Milanez & Milaneze, com promoção do Sindirochas e Cetemag e apoio do Centrorochas.