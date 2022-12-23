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Leonel Ximenes

R$ 1 bilhão em negócios: megafeira internacional está de volta ao ES

Maior evento do setor nas Américas ficou quase três anos paralisado por causa da pandemia

Publicado em 23 de Dezembro de 2022 às 02:11

Públicado em 

23 dez 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vitória Stone Fair 2020: Banheira feira com mármore Donatello da Corcovado
Banheira feira com mármore exposta na Vitoria Stone Fair 2020 Crédito: Siumara Gonçalves
Depois de quase três anos paralisada por causa da pandemia de Covid, a maior feira de rochas ornamentais das Américas voltará a ser realizada no Espírito Santo. A Vitoria Stone Fair 2023 está confirmada para fevereiro e chega com muito apetite, projetando o fechamento de negócios em torno de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão).
A feira, que será realizada de 7 a 10 de fevereiro no Parque de Exposições de Carapina, ocorre em um momento promissor para o setor de rochas ornamentais do Estado. O segmento teve resultados positivos em 2021, sendo responsável por 83,3% do valor total das exportações de rochas realizadas pelo Brasil, acumulando US$ 1,14 bilhão (quase R$ 6 bilhões) em vendas.

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A Vitoria Stone Fair do ano que vem reunirá 300 marcas expositoras (80% do setor de pedras e 20% do de máquinas, insumos e equipamentos e serviços). Além do ES, estão confirmados expositores de oito Estados (BA, GO, MG, PR, RJ, RS, SC e SP) e de quatro países (10% da feira): China, Espanha, Itália e Turquia. Serão expostas ao público mais de mil variedades de rochas, o que torna a feira o maior showroom de rochas ornamentais do mundo.
Os organizadores esperam nos quatro dias do evento a presença de pelo 18 mil visitantes, do Brasil e de mais de 60 países. A força da VSF é expressa também no número de empresas que pela primeira vez vão participar da feira: 40 expositores.

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O otimismo tem como base também a realização da Cachoeiro Stone Fair no ano passado, que bateu todos os recordes deste evento e reuniu 20 mil visitantes nacionais e internacionais.
“O ano de 2021 foi um marco para nosso segmento; uma vez que, no primeiro ano da parceria Centrorochas e ApexBrasil, batemos o recorde histórico das exportações nacionais. E já em setembro de 2022, atingimos mais um recorde histórico superando a marca de 1 bilhão de dólares em exportações, antecipando em um mês o valor registrado em 2021. Isso nos deixa ainda mais otimistas”, comemora Tales Machado, presidente do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas).
A Vitoria Stone Fair é uma realização da Milanez & Milaneze, com promoção do Sindirochas e Cetemag e apoio do Centrorochas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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