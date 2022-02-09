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Leonel Ximenes

Por causa da Covid, Feira do Mármore de Vitória é cancelada

Vitória Stone Fair, que inicialmente foi adiada, só será realizada em fevereiro do ano que vem

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 12:26

Públicado em 

09 fev 2022 às 12:26
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

A nova edição da feira está marcada para 7 a 10 de fevereiro de 2023
A nova edição da feira está marcada para 7 a 10 de fevereiro de 2023 Crédito: Divulgação
agravamento da pandemia de Covid-19 com a variante Ômicron provocou mais um estrago: a tradicional Vitória Stone Fair 2022, que seria realizada no começo de fevereiro, mas havia sido adiada, agora foi definitivamente cancelada. A nova edição está marcada para 7 a 10 de fevereiro de 2023, segundo a Milanez & Milaneze, empresa realizadora da exposição de rochas ornamentais.
“Dentre os fatores que culminaram para a não realização do evento em 2022 estão a indisponibilidade de datas, incompatibilidade com o calendário mundial de feiras do segmento de rochas ornamentais e a instabilidade pandêmica”, explica a Milanez & Milaneze.

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A decisão pelo cancelamento foi tomada em conjunto pelo Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo (Sindirochas), o Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) e o Centro Tecnológico do Mármore e Granito (Cetemag).
A feira seria realizada de 15 a 18 de fevereiro no Pavilhão de Carapina, mas como mostrou a coluna no dia 27 de janeiro, ela acabou sendo adiada por causa da disseminação da variante Ômicron. No ano passado, a feira também não foi realizada por causa da pandemia.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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