Por causa da Covid, Feira do Mármore de Vitória é cancelada

O agravamento da pandemia de Covid-19 com a variante Ômicron
provocou mais um estrago: a tradicional Vitória Stone Fair 2022, que seria realizada no começo de fevereiro, mas havia sido adiada, agora foi definitivamente cancelada. A nova edição está marcada para 7 a 10 de fevereiro de 2023, segundo a Milanez & Milaneze, empresa realizadora da exposição de rochas ornamentais.
“Dentre os fatores que culminaram para a não realização do evento em 2022 estão a indisponibilidade de datas, incompatibilidade com o calendário mundial de feiras do segmento de rochas ornamentais e a instabilidade pandêmica”, explica a Milanez & Milaneze.
A decisão pelo cancelamento foi tomada em conjunto pelo Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais
, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo (Sindirochas), o Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) e o Centro Tecnológico do Mármore e Granito (Cetemag).
A feira seria realizada de 15 a 18 de fevereiro no Pavilhão de Carapina, mas como mostrou a coluna no dia 27 de janeiro
, ela acabou sendo adiada por causa da disseminação da variante Ômicron. No ano passado, a feira também não foi realizada por causa da pandemia.