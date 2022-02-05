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Mais contagiosa

Fiocruz identifica variante da Ômicron no Rio e em Santa Catarina

A descoberta foi feita por meio da técnica de sequenciamento genético; na semana passada, o governo de São Paulo também confirmou a presença do subtipo no Estado

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 19:28

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 fev 2022 às 19:28
O subtipo BA.2 da Ômicron é mais contagiosa que a variante “original“
O subtipo BA.2 da Ômicron é mais contagiosa que a variante “original“ Crédito: Freepik
O Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz) identificou dois casos da linhagem BA.2 da variante Ômicron, nos Estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina. A descoberta foi feita por meio da técnica de sequenciamento genético.
A confirmação foi realizada pelo Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo (IOC/Fiocruz), um centro de referência nacional em vírus respiratórios junto ao Ministério da Saúde e que atua no mapeamento de genomas do vírus desde o início da pandemia. O laboratório integra a Rede Genômica Fiocruz.
Segundo o instituto, o diagnóstico inicial foi feito nos Estados por meio do exame RT-qPCR. As amostras foram encaminhadas para o Laboratório de Vírus Respiratório e Sarampo do IOC/Fiocruz para a realização do sequenciamento genômico, o que confirmou a presença da subvariante BA.2.
Os resultados finais foram informados às secretarias de Saúde dos dois Estados e ao Ministério da Saúde, de acordo com os protocolos de referência.
A Secretaria de Saúde de São Paulo também informou que identificou dois casos do subtipo BA.2 da variante Ômicron na última semana, nas cidades de Sorocaba e Guarulhos. 
Segundo a Fiocruz, a nova linhagem é mais contagiosa, mas ainda é desconhecido se ela é mais perigosa.

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