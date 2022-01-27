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Leonel Ximenes

Feira do Mármore de Vitória é adiada por causa da Covid

Vitória Stone Fair ocorreria entre os dias 15 a 18 de fevereiro no Pavilhão de Carapina, na Serra

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 15:03

Públicado em 

27 jan 2022 às 15:03
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vitória Stone fair 2020
A Vitória Stone Fair deste ano será realizada em nova data Crédito: Mônica Zorzanelli
Os organizadores da Vitória Stone Fair vão anunciar daqui a pouco o adiamento da feira, que seria realizada de 15 a 18 de fevereiro, no Pavilhão de Carapina, na Serra. O motivo é óbvio: o avanço da variante Ômicron da Covid-19. A nova data ainda não foi definida. No ano passado, a feira não foi realizada por causa da pandemia.
"A decisão foi tomada de forma setorial, baseada no atual cenário da disseminação da variante Ômicron e no impacto na visitação e segurança do evento", diz comunicado da  Milanez & Milaneze, empresa realizadora da Vitória Stone Fair. "Somos solidários ao momento que estamos passando e, acima de qualquer negócio, zelamos pela saúde e pelo bem-estar de todos envolvidos direta e indiretamente na realização de nossos eventos", reforça a nota.
O adiamento do evento foi decidido de forma conjunta com o Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo (Sindirochas), o Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) e o Centro Tecnológico do Mármore e Granito (Cetemag).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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