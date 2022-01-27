Feira do Mármore de Vitória é adiada por causa da Covid

"A decisão foi tomada de forma setorial, baseada no atual cenário da disseminação da variante Ômicron e no impacto na visitação e segurança do evento", diz comunicado da Milanez & Milaneze, empresa realizadora da Vitória Stone Fair. "Somos solidários ao momento que estamos passando e, acima de qualquer negócio, zelamos pela saúde e pelo bem-estar de todos envolvidos direta e indiretamente na realização de nossos eventos", reforça a nota.