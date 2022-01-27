Feira do Mármore de Vitória é adiada por causa da Covid

Os organizadores da Vitória Stone Fair
vão anunciar daqui a pouco o adiamento da feira, que seria realizada de 15 a 18 de fevereiro, no Pavilhão de Carapina, na Serra. O motivo é óbvio: o avanço da variante Ômicron
da Covid-19. A nova data ainda não foi definida. No ano passado, a feira não foi realizada por causa da pandemia.
"A decisão foi tomada de forma setorial, baseada no atual cenário da disseminação da variante Ômicron e no impacto na visitação e segurança do evento", diz comunicado da Milanez & Milaneze, empresa realizadora da Vitória Stone Fair. "Somos solidários ao momento que estamos passando e, acima de qualquer negócio, zelamos pela saúde e pelo bem-estar de todos envolvidos direta e indiretamente na realização de nossos eventos", reforça a nota.
O adiamento do evento foi decidido de forma conjunta com o Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo (Sindirochas), o Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais
(Centrorochas) e o Centro Tecnológico do Mármore e Granito (Cetemag).