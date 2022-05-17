Havan capta R$ 550 milhões para construir 26 lojas; ES não está na lista

A Havan está com o cofre cheio. A rede de varejo, segundo a imprensa nacional, captou R$ 550 milhões no mercado para bancar a construção de 26 novas lojas em 13 Estados, além da reforma e atualização de diversas unidades.
“Ainda continuamos em estudos, mas não temos nenhuma novidade. Essas informações [captação de R$ 550 milhões para expansão] incluem projetos para os próximos cinco anos”, diz nota enviada pela assessoria de imprensa da rede.
Das 26 lojas, 11 serão construídas na Região Sul (8 no RS
, 2 no PR e 1 em SC), sete no Nordeste e as demais oito em outras regiões do país. A Havan vai abrir lojas em quatro Estados onde atualmente não tem atuação: AM, CE, AL e RN.
A Havan concluiu a sua estreia no mercado de capitais no começo deste mês com a oferta de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI). O processo foi coordenado pelo Banco BTG Pactual, Itaú BBA, Safra e XP.