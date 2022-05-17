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Leonel Ximenes

Havan capta R$ 550 milhões para construir 26 lojas; ES não está na lista

“Ainda continuamos em estudos”, diz assessoria da empresa sobre a construção de novas unidades no Espírito Santo

Publicado em 17 de Maio de 2022 às 16:46

Públicado em 

17 mai 2022 às 16:46
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Inauguração da loja da Havan de Passo Fundo, no interior do RS, com a réplica da Estátua da Liberdade, a marca da rede
Das 26 lojas, 11 serão construídas no Sul, sete no Nordeste e as demais em outras regiões do país Crédito: Divulgação
A Havan está com o cofre cheio. A rede de varejo, segundo a imprensa nacional, captou R$ 550 milhões no mercado para bancar a construção de 26 novas lojas em 13 Estados, além da reforma e atualização de diversas unidades.
O Espírito Santo, que tem apenas uma filial em Linhares, não está na lista inicial de novas lojas divulgada pela mídia nacional, inclusive Cariacica, onde a prefeitura, há cerca de dois anos, chegou a negociar com o empresário Luciano Hang, dono da Havan.

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“Ainda continuamos em estudos, mas não temos nenhuma novidade. Essas informações [captação de R$ 550 milhões para expansão] incluem projetos para os próximos cinco anos”, diz nota enviada pela assessoria de imprensa da rede.

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Das 26 lojas, 11 serão construídas na Região Sul (8 no RS, 2 no PR e 1 em SC), sete no Nordeste e as demais oito em outras regiões do país. A Havan vai abrir lojas em quatro Estados onde atualmente não tem atuação: AM, CE, AL e RN.
A Havan concluiu a sua estreia no mercado de capitais no começo deste mês com a oferta de Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI). O processo foi coordenado pelo Banco BTG Pactual, Itaú BBA, Safra e XP.

Correção

20/05/2022 - 10:42
A informação de que o ES não está na lista inicial de expansão das lojas da Havan não é da assessoria da empresa. É baseada, sim, na lista divulgada pela imprensa nacional.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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