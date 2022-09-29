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Leonel Ximenes

Muito dinheiro (R$ 600 milhões) e muita gente (22 mil): feira é sucesso no ES

Maior evento do varejo do Espírito Santo voltou com tudo depois da pandemia

Públicado em 

29 set 2022 às 17:12
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Multidão nos corredores da Acaps Trade Show, no Parque de Carapina
Multidão nos corredores da Acaps Trade Show, no Parque de Carapina Crédito: Natália Saraiva
Maior evento do varejo do Espírito Santo, a Acaps Trade Show, que retornou com força após a pós-pandemia, só tem a comemorar em seu balanço divulgado agora: gerou negócios de mais de R$ 600 milhões e atraiu um público superior a 22 mil participantes no Pavilhão de Carapina.
A feira anual do setor supermercadista, realizada na semana passada, teve a participação de 200 expositores de produtos, serviços, tecnologias e soluções e 22 palestras e painéis.

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No time de palestrantes, passaram pelos auditórios o ex-ministro da Economia Maílson da Nóbrega, o dramaturgo Miguel Falabella, o escritor Arthur Igreja, a especialista em varejo Fátima Merlin, a executiva de Recursos Humanos Luciana Lessa e a psicóloga e professora Denise Manfredi, entre outros especialistas em suas áreas de atuação.

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A programação apresentou tanto assuntos técnicos quanto aspectos da legislação, da gestão de pessoas e da tecnologia, todos considerados temas fundamentais para a rentabilidade e a perenidade dos negócios. Um total de 2,8 mil pessoas participaram das atividades nos dois auditórios.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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