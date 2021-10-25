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Leonel Ximenes

Supermercados do ES não podem mais proibir fotos nas lojas

Agora é lei: consumidor pode usar smartphones e câmeras fotográficas domésticas nos estabelecimentos

Públicado em 

25 out 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Uso de imagens por smartphones está liberado nos supermercados
Uso de imagens por smartphones está liberado nos supermercados Crédito: Divulgação
Sabe aqueles avisos nos supermercados do Espírito Santo proibindo imagens no interior das lojas? Pois é, essa proibição agora é ilegal. A Lei 11.433/2021, do deputado Fabrício Gandini (Cidadania), e que foi sancionada pelo governador Renato Casagrande (PSB), impede mercados e supermercados de proibirem consumidores de fazer registros fotográficos e filmagens dentro dos estabelecimentos.
A nova lei, entretanto, faz uma restrição: ela permite que as fotografias e filmagens sejam feitas somente por smartphones ou câmeras fotográficas domésticas, sendo proibida a utilização de equipamentos profissionais.

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Gandini argumenta que a proibição de fotografar e filmar, desde que não seja com equipamento profissional, fere o Código de Defesa do Consumidor (CDC).
“A proibição de imagens se mostrava totalmente desarrazoada e manifestamente abusiva, porque viola o direito do consumidor em registrar irregularidades existentes no interior dos estabelecimentos, ficando impossibilitado de constituir prova ou mesmo exercer seu direito de cidadania ao fiscalizar a correta e regular prestação dos serviços”, observa.
No caso de descumprimento da lei, é prevista aplicação de multa cujo valor não foi definido. O projeto começou a tramitar na Assembleia Legislativa em março de 2019.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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