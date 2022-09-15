Ele consulta preços, calcula e recebe: vem aí o carrinho de compras inteligente

Com o carrinho inteligente, o cliente pega o produto e registra o código de barras no leitor acoplado Crédito: Divulgação

Ele só falta falar. Mas não duvide disso, pode ser questão de tempo. O carrinho de compras inteligente será apresentado aos supermercadistas capixabas durante a Acaps Trade Show, a feira do setor que será realizada entre os dias 20 e 22 de setembro no Pavilhão de Carapina, na Serra

Desenvolvido pela empresa NexTop, o carrinho inteligente permite a consulta de preços dos produtos e calcula o valor total da compra em tempo real. A tecnologia, que também recebe os pagamentos, pode ser um aliado do consumidor que busca fazer economia nas suas compras.

Com o Smart Cart, como é chamado o carrinho inteligente, o cliente pega o produto e registra o código de barras no leitor acoplado. Em seguida, as luzes do carrinho indicam que o item já pode ser colocado no carrinho e a tela mostra o valor atual da compra.

O carrinho vem equipado com cinco câmeras e a primeira balança móvel do Brasil, que monitoram o que é colocado e retirado durante as compras, garantindo a segurança e a prevenção de perdas.

“O Smart Cart proporciona uma nova experiência para o consumidor fazer suas compras. O cliente escolhe os produtos, bipa e paga, tudo no próprio carrinho, tendo mais agilidade e liberdade. É a maior inovação do varejo, proporcionando o controle das compras do início ao fim”, analisa Waldês Calvi, sócio da StarTwo Sistemas, empresa que está trazendo o carrinho para a feira da Acaps, entidade da qual é vice-presidente.

Segundo Juliano Camargo, CEO da Nextop, as possibilidades são infinitas e em breve será possível, por exemplo, passar com o carrinho em frente a uma prateleira e ter um aviso aparecendo na tela informando ao consumidor sobre alguma promoção ou mesmo oferecendo algo dentro do seu perfil de compra.

O carrinho também pode ser utilizado, destaca Camargo, para dar apoio para operação de e-commerce, uma vez que ele é mais preciso auxiliando o operador na montagem dos pedidos on-line.