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Leonel Ximenes

Ele consulta preços, calcula e recebe: vem aí o carrinho de compras inteligente

A tecnologia será apresentada no Espírito Santo durante a feira do setor de supermercados, a Acaps Trade Show

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 13:40

Públicado em 

15 set 2022 às 13:40
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Com o carrinho inteligente, o cliente pega o produto e registra o código de barras no leitor acoplado
Com o carrinho inteligente, o cliente pega o produto e registra o código de barras no leitor acoplado Crédito: Divulgação
Ele só falta falar. Mas não duvide disso, pode ser questão de tempo. O carrinho de compras inteligente será apresentado aos supermercadistas capixabas durante a Acaps Trade Show, a feira do setor que será realizada entre os dias 20 e 22 de setembro no Pavilhão de Carapina, na Serra.
Desenvolvido pela empresa NexTop, o carrinho inteligente permite a consulta de preços dos produtos e calcula o valor total da compra em tempo real. A tecnologia, que também recebe os pagamentos, pode ser um aliado do consumidor que busca fazer economia nas suas compras.
Com o Smart Cart, como é chamado o carrinho inteligente, o cliente pega o produto e registra o código de barras no leitor acoplado. Em seguida, as luzes do carrinho indicam que o item já pode ser colocado no carrinho e a tela mostra o valor atual da compra.

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O carrinho vem equipado com cinco câmeras e a primeira balança móvel do Brasil, que monitoram o que é colocado e retirado durante as compras, garantindo a segurança e a prevenção de perdas.
“O Smart Cart proporciona uma nova experiência para o consumidor fazer suas compras. O cliente escolhe os produtos, bipa e paga, tudo no próprio carrinho, tendo mais agilidade e liberdade. É a maior inovação do varejo, proporcionando o controle das compras do início ao fim”, analisa Waldês Calvi, sócio da StarTwo Sistemas, empresa que está trazendo o carrinho para a feira da Acaps, entidade da qual é vice-presidente.
Segundo Juliano Camargo, CEO da Nextop, as possibilidades são infinitas e em breve será possível, por exemplo, passar com o carrinho em frente a uma prateleira e ter um aviso aparecendo na tela informando ao consumidor sobre alguma promoção ou mesmo oferecendo algo dentro do seu perfil de compra.

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O carrinho também pode ser utilizado, destaca Camargo, para dar apoio para operação de e-commerce, uma vez que ele é mais preciso auxiliando o operador na montagem dos pedidos on-line.
“Até hoje, o monitoramento individual de cada cliente era resumido ao relatório final de sua compra, ou seja, o tíquete identificado. Com o Smart Cart, rompemos essa barreira e conseguimos monitorar todo o circuito de compra do cliente na loja física. Saímos da era do tíquete identificado para a jornada identificada de ponta a ponta”, ressalta Juliano Camargo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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