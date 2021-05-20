Mulher acusada de furto em supermercado no ES receberá R$ 5 mil

O supermercado terá que indenizar a vítima por danos morais Crédito: Divulgação

Um supermercado de Vila Velha foi condenado pela Justiça a indenizar, em R$ 5 mil, uma mulher que foi acusada de furto por seguranças do estabelecimento comercial. Segundo a consumidora, ela foi abordada por dois seguranças, na saída do estabelecimento comercial, que o obrigaram a abrir a bolsa para verificarem se algum produto havia sido roubado.

A vítima disse que nada foi encontrado e ela acabou sendo liberada. Os advogados do supermercado alegaram ao juiz da 2ª Vara Cível de Vila Velha que a cliente não apresentou provas concretas de que tenha estado, de fato, no estabelecimento no dia em que fez o Boletim Unificado (BU) na polícia

O supermercado, com base nessa argumentação, pediu ao magistrado a improcedência do pedido de indenização, mas uma testemunha confirmou que a mulher foi realmente alvo de constrangimento na saída do supermercado, no momento em que ela foi obrigada a abrir a bolsa e colocar todo o seu conteúdo no chão.

A testemunha foi além e relatou também ao juiz que a vítima estava envergonhada e que, ao verificarem que a mulher não havia furtado nada, os seguranças a chamaram para entrar novamente no estabelecimento.

Esse depoimento foi decisivo para que o juiz tenha entendido que a mulher sofreu violação de sua honra, ao ser abordada sob a alegação de que estaria furtando produto da loja, e condenado o supermercado a indenizá-la em R$ 5 mil por danos morais.