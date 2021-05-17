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Leonel Ximenes

Faculdade no ES condenada a pagar R$ 7 mil a aluno por atraso no diploma

Estudante teve que esperar por cinco anos para receber o documento de conclusão do curso

Públicado em 

17 mai 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A faculdade alegou que o diploma deveria ser expedido pela universidade
A faculdade alegou que o diploma deveria ser expedido pela universidade Crédito: Divulgação
Uma faculdade particular da Serra foi condenada pelo Tribunal de Justiça (TJES) a indenizar, em R$ 7 mil, um estudante que teve que esperar durante cinco anos para receber o diploma de conclusão do curso.
​A defesa da faculdade alega ser da sua responsabilidade apenas a expedição do diploma, cabendo às instituições universitárias, conforme a Lei nº 9394/96, o registro do documento. Dessa forma, a instituição de ensino também argumentou que o atraso deveria ser atribuído ao próprio formando e à universidade responsável pelo registro do documento.

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Mas a alegação não convenceu o relator do processo, o desembargador convocado Raimundo Siqueira Ribeiro. O magistrado entendeu não ser possível isentar a faculdade de sua responsabilidade pela falha na prestação dos serviços contratados, até mesmo pela relação de consumo estabelecida entre a instituição de ensino e o estudante.
​“O prazo de praticamente cinco anos para disponibilização do documento não se revela razoável, considerando-se a elevada importância do mesmo para inserção no mercado de trabalho e continuação dos estudos”, disse o relatou em seu voto.
Ele foi acompanhado pelos demais integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), que mantiveram a sentença expedida em primeiro grau pela Quarta Vara Cível da Serra.
Os magistrados consideraram que a faculdade atrasou a expedição do diploma do estudante, sem motivo justificável, sendo infundada a tentativa de imputar culpa em desfavor de terceiros, no caso, a instituição universitária que abriga a faculdade.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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