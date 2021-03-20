Ufes oferece disciplina sobre pandemia junto a universidades do exterior

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Crédito: Ricardo Medeiros

Entre abril e julho, o Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Ufes ofertará a disciplina Desafios em Saúde Global e Saúde Única, em parceria com as universidades Ludwig-Maximilians (Munique), Técnica de Munique, Católica de Moçambique, AAB do Kosovo e a Federal do Paraná. A ação faz parte do Projeto de Internacionalização (PrInt) da Ufes e acontece dentro do Joint Initiative for Teaching and Learning on Global Health Challenges and One Health (JITOHealth), projeto financiado pelo Centro de Saúde Internacional da universidade alemã Ludwig-Maximilians. As aulas serão em inglês.

A disciplina tratará das ações de prevenção e respostas às epidemias e pandemias e a relação entre meio ambiente, saúde humana e saúde animal. As aulas serão ministradas por 44 professores de 22 instituições de ensino. Além das envolvidas na parceria, outras universidades das Américas, da Europa, da África e da Ásia participarão por meio dos seus docentes. As aulas serão ministradas no formato de aprendizagem colaborativa internacional, que se baseia no método de dinâmicas a distância entre universidades a fim de discutir e analisar os temas abordados, conforme a demanda cultural dos países envolvidos.

Ao todo, nove alunos da Ufes estão participando do projeto, sendo cinco do Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas (PPGDI), quatro do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e um do Programa de Pós-Graduação em Clínica Odontológica. Nesta primeira seleção, a escolha foi feita por ordem de inscrição. Nas próximas edições, planejadas para acontecerem uma vez ao ano, o processo seletivo poderá ter outro formato.

A professora Rachel Vicente, do PPGDI, idealizadora e coordenadora do projeto, destaca a importância do intercâmbio de conhecimento: “A experiência de entrar em contato com outra cultura é muito relevante, pois os alunos vão poder enxergar a Saúde Única em outras realidades e contextos. Isso molda a formação dos futuros profissionais que serão".

PÁSCOA

Rebeca Duarte lançou sua coleção de mesa posta para a Páscoa, inspirada nas candy colors Crédito: Divulgação

TRABALHO REMOTO VEIO PRA FICAR

Uma a análise global recém-publicada pelo ManpowerGroup, diz que oito em cada dez trabalhadores desejam um trabalho mais remoto, a fim de obter uma combinação mais saudável entre vida profissional e vida privada. “Há algum tempo é ressaltado que a produtividade do colaborador está ligada diretamente à felicidade e satisfação com o ambiente de trabalho em que está inserido. Em relação à isso a pandemia mostrou o quanto é possível ser produtivo, ter tempo para a vida pessoal, e com isso diminuir o nível de estresse. Entendendo que resultados são reflexo direto da qualidade das ações do profissional no dia a dia, não é difícil concluir que quanto mais felizes, melhor será a sua produtividade” explica a psicóloga e diretora da Psico Store, Martha Zouain.

PÁSCOA 2

Clarice Alegro faz pose com os pirulitos da Mis Colores Crédito: Divulgação

Ju Alegro lança seu mimo de Páscoa 2021 em parceria com doceira Juliana Nunes. É um pirulito de biscoito com recheio de brigadeiro e cobertura de chocolate com decoração de coelhinho, que ela já desenvolve há 6 anos. Neste ano, Ju fez parceira com As Maias e as cestas de Páscoa terão os coelhinhos como um dos itens.

QUERIDAS DE RR

Luzia Toledo e Penha Nonato: sorrindo com os olhos, após serem vacinadas contra a Covid. Crédito: Divulgação

SÍNDROME DO PENSAMENTO ACELERADO

Apesar do conceito amplamente difundido na internet, a Síndrome do Pensamento Acelerado não é considerada um transtorno mental descrito na Classificação Internacional de Doenças (CID), e sim um sintoma psíquico, que pode ocorrer em vários tipos de transtornos, explica o psiquiatra e diretor da Clínica Aube, Fábio Olmo. "O sintoma frequentemente é descrito em pacientes com Transtorno de Ansiedade Generalizada, mas pessoas com outros diagnósticos como depressão, Transtorno Bipolar, TDAH e abusadores de substâncias, por exemplo, muitas vezes também se identificam com essa descrição. Para um diagnóstico correto é importante avaliar outros sinais e sintomas, possibilitando a indicação de um tratamento adequado", esclarece.

RR NEWS

A cantora e compositora capixaba Ananda Marçal acaba de lançar seu primeiro single "Vontade de Mim" pela gravadora Midas Music, de São Paulo Crédito: Divulgação

Jaque Devens lança neste sábado (20), às 14h, em suas redes sociais, seu novo produto na área de mesa posta.

Cesinha Saade aposta na venda online nesta quarentena. Em vídeo, ele informa que pode ser acionado pelo whatsapp e o pedido chega em casa.