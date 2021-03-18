Projeto pretende preservar a arte e a língua indígenas no ES

Tornar público o pensamento Tupinikim sobre a sua realidade, por meio da arte indígena e do incentivo à retomada da sua língua materna: esta é a principal contribuição do projeto “Língua Viva – Imagens em Movimento em Debate”, desenvolvido pela doutoranda em Antropologia Social Aline Moschen, em conjunto com a Bule Criativo, linguistas e artistas indígenas do tronco Tupi.
Selecionado pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult/ES), o projeto consiste na construção de um acervo digital composto pelas obras fotográficas de artistas indígenas, a ser disponibilizado no mês de abril, no site www.linguaviva.org, e na realização de um podcast no formato de um debate reunindo a pesquisadora e as lideranças indígenas Jocelino Tupinikim, Urutau Guajajara e Tiago Matheus Tupinikim.
O objetivo é integrar as artes verbais e as artes visuais do povo Tupinikim aos temas da memória e do patrimônio imaterial dessa população. Além da galeria virtual de acervo fotográfico produzido por artistas tupinikim, dentre os quais se destaca Beatriz Pêgo, o site do projeto “Língua Viva – Imagens em Movimento em Debate” vai reunir conteúdo exclusivo criado por pensadores indígenas contemporâneos.
BODAS DE PRATA
DEU PROBLEMA!
Jogador mais pop do momento, Gabigol entrou numa encrenca ao ser flagrado numa grande aglomeração em São Paulo com direito a cassino clandestino. Os centros de jogos, famosos em Vegas e na América Latina com a movimentação de turistas e movimentação de muito dinheiro, como se sabe, são proibidos no Brasil. Mas por que são bem vistos lá fora e aqui rejeitados aos olhos da lei? O professor de Processo Penal Rivelino Amaral explica que o Código Penal é de 1940. "A sociedade evolui a passos largos e a lei não acompanha. A sociedade acostumou conviver assim, não necessariamente tem objeção ao cassino, mas esbarra no fato de que é uma contravenção penal", conta o também advogado criminalista.
BRUNCH
INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA
Um estudo divulgado pela Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes) em setembro do ano passado, mostrou que os investimentos em hardware, software e outros serviços de tecnologia não tinha previsão de crescimento em 2020. A estimativa era de que o avanço seria apenas 0,4% superior em relação a 2019, quando o setor cresceu 10,5%, se compararmos ao ano anterior. Mesmo com este aumento em 2019, o Brasil caiu da 9ª para 10ª posição na lista de países que mais investem em tecnologia. Em 2020, se manteve no mesmo patamar. É claro que os números de investimento têm uma relação direta com a crise atual, que impactou o mundo todo, mas também é preciso observar o quanto dessa redução está atrelada à cultura e falta de valorização dos investimentos em tecnologia. Segundo o especialista em ERP e diretor da Sankhya-ES, Renato William, é consenso dizer que a pandemia demonstrou e acelerou a transformação dos negócios para o mundo digital.
QUERIDOS DE RR
NEGÓCIOS EM REDE
O empresário e consultor de expansão empresarial, Rodrigo De Bernardi, que lidera no Espírito Santo uma rede de 300 empresários na Grande Vitória, o BNI - Business Network International, lança nesta quinta-feira (18), na internet, o Projeto Rota de Oportunidades, com apoio do Sebrae-ES, do Bandes, e da Junior Achievment. Trata-se de um programa de expansão na região metropolitana e de interiorização no Espírito Santo, que visa promover o crescimento empresarial pelo interior do Estado. Rodrigo, que é especialista em Networking, acredita no desenvolvimento das empresas em rede, pois o crescimento colaborativo é importante em tempos desafiadores, como o da pandemia, pela Covid 19. Enquanto alguns empresários ficam paralisados a cada lockdown, no BNI seguimos em frente realizando negócios e nos apoiando mutuamente.
PÁSCOA DO BEM
A designer capixaba Emar Batalha, à frente da ONG Alimentando o Bem, divulga mais uma ação, desta vez, em clima de Páscoa. O Ovo de Chocolate Social é parte do projeto Bem Cacau, forma encontrada pela instituição para valorizar e remunerar de forma justa o talento de toda a comunidade envolvida na produção. O chocolate premium é feito com cacau selvagem, colhido pelas mãos de famílias ribeirinhas da Amazônia e disponibilizado para compra em qualquer lugar do país de forma on-line. A ação é 100% solidária, com todo o lucro revertido à expansão desse projeto de inclusão social.
ÓTICAS PEDEM INCLUSÃO NA LISTA DE SERVIÇO ESSENCIAIS
A Associação Brasileira das Indústrias Ópticas (ABIÓPTICA) enviou um ofício endereçado ao governador e a todos os prefeitos da Grande Vitória defendendo a inclusão do setor de varejo óptico na lista dos serviços essenciais enquanto o novo decreto de quarentena estiver em vigor no Espírito Santo. Segundo o documento, as óticas devem permanecer abertas por estarem diretamente relacionadas à área de saúde, pela classificação no item 2821 (óculos e lentes) do rol da agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. “Os varejos óticos atendem várias emergências de usuários, incluindo motoristas do transporte público, médicos, bombeiros, policiais e demais servidores públicos diretamente ligados ao combate da pandemia como também o público em geral, que sem os óculos, ficam impedidos de exercer suas atividades profissionais e domésticas de maneira adequada, ficando também mais expostos a acidentes”, diz a nota.
RR NEWS
O chef Sávio Fraga, que assina o menu de restaurante recém-inaugurado na Praia de Camburi, prepara a cozinha para dar início a um novo serviço, o delivery. A partir desta quinta-feira (18), além dos pescados frescos e marinados, o Água e Sal também vai entregar pratos executivos para o almoço, de terça a domingo, através da plataforma Hot Menu. “Vamos nos adaptar para tentar minimizar os impactos da quarentena. Nosso objetivo é servir uma refeição com rapidez e qualidade, diretamente do mar à mesa da casa dos capixabas”, afirma.
Roberto Silva e filhos preparam a inauguração de filial do Japasan, em Colinas de Laranjeiras, na Serra, para o final deste mês. "A pandemia trouxe dificuldades, mas temos o delivery, que funciona muito bem", diz Roberto.