Empresários no ES sorteiam carro para vender mais para… empresários

O veículo que será sorteado, semelhante a este da foto, é um utilitário com valor de entrada de R$ 102 mil Crédito: Divulgação

Um dos setores mais dinâmicos da economia , os supermercados querem vender mais para o consumidor final, mas sabem que, antes, é preciso que os próprios supermercadistas estejam abastecidos também.

Por isso, o maior evento do setor no Espírito Santo , a Acaps Trade Show 2022, vai sortear um carro zero-quilômetro para estimular a realização de negócios durante os três dias do encontro, de 20 a 22 de setembro, no Pavilhão de Carapina, na Serra

O ganhador vai ser contemplado com um veículo Partner Rapid Business, da Peugeot, com valor de entrada de R$ 102 mil. O utilitário será sorteado entre as empresas que fizerem compras com os expositores que aderiram à promoção “Acelerando Negócios”.

Para participar, os visitantes precisam retirar um cupom, disponibilizado a cada R$ 1 mil em compras, efetuados com fornecedores que aderiram à promoção, e responder à pergunta: “Em qual evento você encontra todas as oportunidades para o sucesso do seu negócio?".

“A promoção já está consolidada e é um dos atrativos na feira, contribuindo para atrair mais compradores e incentivando a compra de produtos e a contratação de serviços dentro dos três dias do evento”, explica o superintendente da Acaps (Associação Capixaba de Supermercados), Hélio Schneider.