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Leonel Ximenes

Empresários no ES sorteiam carro para vender mais para… empresários

Meta é incentivar a compra de produtos e a contratação de serviços durante megaevento para 20 mil pessoas

Públicado em 

05 set 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O veículo que será sorteado, semelhante a este da foto, é um utilitário com valor de entrada de R$ 102 mil
O veículo que será sorteado, semelhante a este da foto, é um utilitário com valor de entrada de R$ 102 mil Crédito: Divulgação
Um dos setores mais dinâmicos da economia, os supermercados querem vender mais para o consumidor final, mas sabem que, antes, é preciso que os próprios supermercadistas estejam abastecidos também.
Por isso, o maior evento do setor no Espírito Santo, a Acaps Trade Show 2022, vai sortear um carro zero-quilômetro para estimular a realização de negócios durante os três dias do encontro, de 20 a 22 de setembro, no Pavilhão de Carapina, na Serra.
O ganhador vai ser contemplado com um veículo Partner Rapid Business, da Peugeot, com valor de entrada de R$ 102 mil. O utilitário será sorteado entre as empresas que fizerem compras com os expositores que aderiram à promoção “Acelerando Negócios”.

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Para participar, os visitantes precisam retirar um cupom, disponibilizado a cada R$ 1 mil em compras, efetuados com fornecedores que aderiram à promoção, e responder à pergunta: “Em qual evento você encontra todas as oportunidades para o sucesso do seu negócio?".
“A promoção já está consolidada e é um dos atrativos na feira, contribuindo para atrair mais compradores e incentivando a compra de produtos e a contratação de serviços dentro dos três dias do evento”, explica o superintendente da Acaps (Associação Capixaba de Supermercados), Hélio Schneider.

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Os organizadores da Acaps Trade Show 2022 esperam a presença de pelo menos 20 mil pessoas nos três dias do evento. O economista e ex-ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega fará a palestra de abertura, no dia 20, às 14h, no auditório principal.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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