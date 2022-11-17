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Saúde

MedSênior avança em São Paulo e monta sede administrativa na Paulista

A matriz da MedSênior seguirá em Vitória, mas, diante do tamanho e do potencial de São Paulo, o grupo decidiu montar uma estrutura administrativa por lá

Públicado em 

17 nov 2022 às 16:45
Abdo Filho

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Abdo Filho

Maely Coelho, presidente da MedSênior, espera alcançar a marca de 1 milhão de clientes até 2030
Maely Coelho, presidente da MedSênior, espera alcançar a marca de 1 milhão de clientes até 2030 Crédito: Cacá Lima/MedSênior Divulgação
A MedSênior, do empresário Maely Coelho, está acelerando em São Paulo. Em julho, a operadora de saúde inaugurou a sua primeira unidade própria na maior cidade do Brasil, um centro de atendimento ambulatorial. Investimento de R$ 25 milhões. Os aportes no maior mercado do país não param por aí. Até o final deste ano, serão mais duas novas inaugurações: uma sede administrativa na Avenida Paulista e um ambulatório. Em outubro, uma unidade de atendimento foi aberta no Sumarezinho, zona oeste da capital paulista.
A matriz da MedSênior seguirá em Vitória, mas, diante do tamanho e do potencial de São Paulo, o grupo decidiu montar uma estrutura administrativa por lá. A operação de São Paulo, que também conta com uma rede de credenciados, será coordenada por um novo gestor, com 30 anos de mercado, Alexandre Silva. Segundo explicou o presidente da MedSênior, Maely Coelho, o foco inicial por lá é São Paulo, Osasco, Santo André, São Caetano, São Bernardo e Guarulhos. “Estamos em crescimento no número de clientes em todos os Estados e queremos fechar 2022 com grande resultado em São Paulo”, afirma Maely.    
A MedSênior está em sete Estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Atuando exclusivamente na faixa acima de 49 anos, o plano tem, hoje, 90 mil vidas sob seus cuidados. A meta é chegar a 1 milhão até 2030 e São Paulo é fundamental para isso. O crescimento médio dos últimos anos é de 40% ao ano.
"Acredito que nosso modelo focado na prevenção, atendimento individualizado, tecnologia de ponta e rede própria permitiram o crescimento em faturamento, que deve chegar a R$ 1 bilhão neste ano”, diz Maely Coelho. Com 1,7 mil funcionários, a empresa capixaba tem apostado na verticalização do atendimento, com investimentos em recursos próprios como hospitais, laboratórios e outros serviços, ampliando sua rede de assistência. Estudos para a ida da MedSênior para os mercados do Norte e Nordeste estão em andamento. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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