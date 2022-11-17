MedSênior avança em São Paulo e monta sede administrativa na Paulista

A matriz da MedSênior seguirá em Vitória, mas, diante do tamanho e do potencial de São Paulo, o grupo decidiu montar uma estrutura administrativa por lá. A operação de São Paulo, que também conta com uma rede de credenciados, será coordenada por um novo gestor, com 30 anos de mercado, Alexandre Silva. Segundo explicou o presidente da MedSênior, Maely Coelho, o foco inicial por lá é São Paulo, Osasco, Santo André, São Caetano, São Bernardo e Guarulhos. “Estamos em crescimento no número de clientes em todos os Estados e queremos fechar 2022 com grande resultado em São Paulo”, afirma Maely.