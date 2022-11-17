MedSênior avança em São Paulo e monta sede administrativa na Paulista

A matriz da MedSênior seguirá em Vitória, mas, diante do tamanho e do potencial de São Paulo, o grupo decidiu montar uma estrutura administrativa por lá. A operação de São Paulo, que também conta com uma rede de credenciados, será coordenada por um novo gestor, com 30 anos de mercado, Alexandre Silva. Segundo explicou o presidente da MedSênior, Maely Coelho, o foco inicial por lá é São Paulo, Osasco, Santo André, São Caetano, São Bernardo e Guarulhos. “Estamos em crescimento no número de clientes em todos os Estados e queremos fechar 2022 com grande resultado em São Paulo”, afirma Maely.
"Acredito que nosso modelo focado na prevenção, atendimento individualizado, tecnologia de ponta
e rede própria permitiram o crescimento em faturamento, que deve chegar a R$ 1 bilhão neste ano”, diz Maely Coelho. Com 1,7 mil funcionários, a empresa capixaba tem apostado na verticalização do atendimento, com investimentos em recursos próprios como hospitais, laboratórios e outros serviços, ampliando sua rede de assistência. Estudos para a ida da MedSênior para os mercados do Norte e Nordeste estão em andamento.