Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pesquisa

Laboratório do MedSênior faz parceria com gigante farmacêutica

O MilSênior, Medicine Innovation Lab, possui várias frentes de pesquisa, inclusive para melhorar a qualidade de vida do diabético, o que chamou a atenção

Públicado em 

17 jul 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

tecnologia, medicina, médico, gráfico, estetoscópio
Crédito: Shutterstock
O plano de saúde MedSênior está investindo pesado no seu laboratório de inovação, o MilSênior (Medicine Innovation Lab). Trata-se de uma estrutura com 70 pessoas, em Vitória, focada em soluções terapêuticas, de gestão e de processos. Um dos maiores projetos, feito em parceria com a Roche (gigante suíça do setor farmacêutico), visa melhorar o controle do diabetes. Trata-se de um dispositivo quase imperceptível que monitora o índice glicêmico do paciente e sinaliza quando algo não vai bem.
"O diabetes, quando descontrolado, tira a qualidade de vida das pessoas. Os índices de internações de longa duração são altos. A intenção é criar uma solução para que a pessoa não chegue ao ponto de precisar ser internada, receba antes o sinal de que algo precisa ser feito. É um trabalho de muita qualidade, que inclusive chamou a atenção da Roche, que acabou virando nossa parceira no projeto", explica Júlio Melo, diretor do Mil.
O executivo afirma que este é apenas um dos vários trabalhos que estão sendo feitos por lá. O laboratório está estabelecendo uma parceria com a prefeitura de Vitória para o desenvolvimento de soluções, inclusive de gestão. "É importante estarmos próximos de um serviço de grande escala para observarmos onde estão os problemas, tanto do lado terapêutico como do lado da gestão. É possível avançar muito no atendimento, na economia de recursos e na qualidade de vida das pessoas".
Melo afirma que, se o laboratório for fechado hoje, interrompendo todos os promissores trabalhos que estão em andamento, entregará, com o que já está funcionando, um resultado de mais de R$ 20 milhões ao MedSênior até 2025.

Veja Também

Martelo batido: Estado vai vender toda a sua participação na ES Gás

Vital deve movimentar R$ 40 milhões

Boa situação das contas públicas caminha para ser um 'falso positivo'

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

espírito santo medicina Tecnologia Investimento Inovação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Oportunidades imobiliárias em meio à 'tempestade global'
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026
Editais e Avisos - 13/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados