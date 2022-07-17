Laboratório do MedSênior faz parceria com gigante farmacêutica

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O plano de saúde MedSênior está investindo pesado no seu laboratório de inovação, o MilSênior (Medicine Innovation Lab). Trata-se de uma estrutura com 70 pessoas, em Vitória, focada em soluções terapêuticas, de gestão e de processos. Um dos maiores projetos, feito em parceria com a Roche (gigante suíça do setor farmacêutico), visa melhorar o controle do diabetes. Trata-se de um dispositivo quase imperceptível que monitora o índice glicêmico do paciente e sinaliza quando algo não vai bem.

"O diabetes, quando descontrolado, tira a qualidade de vida das pessoas. Os índices de internações de longa duração são altos. A intenção é criar uma solução para que a pessoa não chegue ao ponto de precisar ser internada, receba antes o sinal de que algo precisa ser feito. É um trabalho de muita qualidade, que inclusive chamou a atenção da Roche, que acabou virando nossa parceira no projeto", explica Júlio Melo, diretor do Mil.

O executivo afirma que este é apenas um dos vários trabalhos que estão sendo feitos por lá. O laboratório está estabelecendo uma parceria com a prefeitura de Vitória para o desenvolvimento de soluções, inclusive de gestão. "É importante estarmos próximos de um serviço de grande escala para observarmos onde estão os problemas, tanto do lado terapêutico como do lado da gestão. É possível avançar muito no atendimento, na economia de recursos e na qualidade de vida das pessoas".