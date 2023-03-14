Torcida do Cruzeiro paga parte de prejuízo em lanchonete no ES

Lanchonete e complexo comercial do Posto do Café na BR 262, em Marechal Floriano Crédito: Redes sociais

A direção da torcida Máfia Azul anunciou em suas redes sociais que puniu os torcedores cruzeirenses que fizeram um arrastão na lanchonete do Posto do Café, em Marechal Floriano , no dia 4 de março. Além disso, a facção publicou em suas redes o recibo de um depósito bancário, no valor de R$ 5 mil, a título de ressarcimento dos prejuízos à empresa capixaba.

Também em nota, a direção da lanchonete confirma o recebimento da indenização, mas afirma que o ressarcimento da torcida organizada mineira foi parcial, ou seja, não cobriu a totalidade dos prejuízos, cujo valor não foi informado.

Na manhã de sábado 4 de março, torcedores da Máfia Azul, a bordo de vários ônibus a caminho da Grande Vitória, pararam na lanchonete do Posto do Café, às margens da BR 262 , para fazer um lanche.

O recibo de depósito da Máfia Azul em favor da lanchonete do ES que sofreu o prejuízo dos torcedores Crédito: Redes sociais

A facção estava a caminho de Cariacica, onde o Cruzeiro jogaria contra o time do Democrata de Sete Lagoas (o jogo ficou em 1 a 1), no Estádio Kleber Andrade , pelo Campeonato Mineiro.

Segundo relatos de testemunhas, muitos torcedores promoveram um arrastão, ofenderam funcionários e saíram sem pagar o que consumiram.

De acordo com o portal Pedra Azul News, testemunhas afirmaram que um único ônibus chegou primeiro e tudo parecia tranquilo. Em seguida, quando chegaram outros sete coletivos, o saque começou.

Os torcedores, segundo o relato, levaram comida, copos, tomaram à força produtos das mãos de uma garçonete e, antes de deixarem o local, atiraram as comandas nos trabalhadores que estavam no caixa, saindo sem pagar nada.

A nota da empresa Café das Montanhas Ltda., controladora da lanchonete que sofreu o arrastão dos torcedores cruzeirenses Crédito: Redes sociais

“Comunicamos que todas as medidas legais e providências junto às autoridades competentes já foram adotadas”, informou a direção da empresa Café das Montanhas LTDA., controladora da lanchonete.