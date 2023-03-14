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Leonel Ximenes

Torcida do Cruzeiro paga parte de prejuízo em lanchonete no ES

Integrantes da facção são acusados de ter feito um arrastão no estabelecimento comercial às margens da BR 262, em Marechal Floriano

Publicado em 14 de Março de 2023 às 15:07

Públicado em 

14 mar 2023 às 15:07
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Lanchonete do Posto do Café, na BR 262, em Marechal Floriano
Lanchonete e complexo comercial do Posto do Café na BR 262, em Marechal Floriano Crédito: Redes sociais
A direção da torcida Máfia Azul anunciou em suas redes sociais que puniu os torcedores cruzeirenses que fizeram um arrastão na lanchonete do Posto do Café, em Marechal Floriano, no dia 4 de março. Além disso, a facção publicou em suas redes o recibo de um depósito bancário, no valor de R$ 5 mil, a título de ressarcimento dos prejuízos à empresa capixaba.
Também em nota, a direção da lanchonete confirma o recebimento da indenização, mas afirma que o ressarcimento da torcida organizada mineira foi parcial, ou seja, não cobriu a totalidade dos prejuízos, cujo valor não foi informado.
Na manhã de sábado 4 de março, torcedores da Máfia Azul, a bordo de vários ônibus a caminho da Grande Vitória, pararam na lanchonete do Posto do Café, às margens da BR 262, para fazer um lanche.
O recibo de depósito da Máfia Azul em favor da lanchonete do ES que sofreu o prejuízo dos torcedores
O recibo de depósito da Máfia Azul em favor da lanchonete do ES que sofreu o prejuízo dos torcedores Crédito: Redes sociais
A facção estava a caminho de Cariacica, onde o Cruzeiro jogaria contra o time do Democrata de Sete Lagoas (o jogo ficou em 1 a 1), no Estádio Kleber Andrade, pelo Campeonato Mineiro.

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Segundo relatos de testemunhas, muitos torcedores promoveram um arrastão, ofenderam funcionários e saíram sem pagar o que consumiram.
De acordo com o portal Pedra Azul News, testemunhas afirmaram que um único ônibus chegou primeiro e tudo parecia tranquilo. Em seguida, quando chegaram outros sete coletivos, o saque começou.

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Os torcedores, segundo o relato, levaram comida, copos, tomaram à força produtos das mãos de uma garçonete e, antes de deixarem o local, atiraram as comandas nos trabalhadores que estavam no caixa, saindo sem pagar nada.
A nota da empresa Café das Montanhas Ltda., controladora da lanchonete que sofreu o arrastão dos torcedores cruzeirenses
A nota da empresa Café das Montanhas Ltda., controladora da lanchonete que sofreu o arrastão dos torcedores cruzeirenses Crédito: Redes sociais
“Comunicamos que todas as medidas legais e providências junto às autoridades competentes já foram adotadas”, informou a direção da empresa Café das Montanhas LTDA., controladora da lanchonete.
A direção da Máfia Azul afirmou que não concorda com a atitude de parte dos seus torcedores. “Como forma de compensação, entramos em contato com o comerciante prejudicado e o mesmo foi ressarcido imediatamente do prejuízo. Atitudes como essas não representam nossos membros e tão pouco a ideologia da nossa torcida”, diz nota da torcida organizada.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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