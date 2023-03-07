Uma das maiores cidades do interior do ES terá estacionamento rotativo

Linhares
vai passar a cobrar pelo estacionamento público em 2 mil vagas em ruas e avenidas da cidade. Pela programação, neste mês de março e em abril e maio serão iniciadas as fases de testes e aprovação dos aplicativos, e o funcionamento efetivo do estacionamento rotativo está previsto para começar em junho.
As vagas pagas, todas no centro de Linhares, serão distribuídas no chamado setor azul, que compreende trechos entre as Avenidas João Felipe Calmon e Rui Barbosa: Avenida Governador Lindenberg, Avenida Governador Jones dos Santos Neves, Avenida Nogueira da Gama, Avenida Comendador Rafael e Avenida Augusto Calmon.
O estacionamento rotativo também será implantado em outros trechos entre a Rua Augusto de Carvalho e a Avenida Presidente Getúlio Vargas: Rua Monsenhor Pedrinha, Rua Capitão José Maria, Rua Augusto Pestana, Avenida Rufino de Carvalho e Avenida Nicola Biancardi.
Tanto o cadastro de usuários e veículos quanto a venda de bilhetes poderão ser feitos por um portal eletrônico e por aplicativo para dispositivos móveis. Pontos de vendas físicos também serão implantados na maior cidade do Norte do Estado
. Os valores do estacionamento serão divulgados posteriormente.
O contrato com a empresa vencedora da licitação, a Cidatec Tecnologia e Sistema Ltda., foi assinado há duas semanas. Essa empresa fornecerá os equipamentos necessários para a implantação do rotativo, mas o estacionamento pago será administrado pelo próprio município.