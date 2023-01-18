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Leonel Ximenes

Em Linhares, vereadores têm carro oficial e agora mais gasolina

Dos 17 parlamentares do Legislativo, apenas um abriu mão da mordomia paga com dinheiro público

Públicado em 

18 jan 2023 às 16:44
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Câmara de Linhares
Câmara de Linhares: contrato de locação de veículos é de R$ 370 mil Crédito: Reprodução: TV Gazeta Norte
Câmara de Vereadores de Linhares acaba de fazer um aditivo contratual (o 3º) e prorrogar, por mais um ano, o contrato de locação, no valor de R$ 370 mil, de 17 veículos para o uso dos parlamentares da casa. Apenas um vereador - Roque Chile (PSDB) - abriu mão da mordomia, o que ele vem fazendo desde 2021.
Mas a conta para o contribuinte é maior: além dos carros oficiais pagos com dinheiro público, os nobres edis linharenses tiveram direito também ao aumento da cota mensal de combustível, que foi de R$ 800 para R$ 1,2 mil.
Um dos veículos locados, até janeiro do ano que vem, é uma minivan que, segundo a Assessoria de Comunicação da Casa, será utilizada exclusivamente para fins administrativos.

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Os demais veículos são 13 Ford KA, dois HB20 e um Logan. Até o ano passado, outros dois vereadores se recusaram a usar o carro oficial, mas, desta vez, Professor Antônio César (PV) e Alysson Reis (DC) aceitaram a mordomia.
O valor do contrato com a empresa Araújo Rentacar Ltda, que está em vigência desde 2020, era de R$ 311.777,064 até o final de 2022 e agora passou para R$ 370.587,012, um aumento de 5,97%.

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Sobre o reajuste do contrato, a assessoria da Câmara alega que o trabalho dos parlamentares e o consumo de combustível aumentaram: “Devido à extensão do município de Linhares e à grande demanda da população, principalmente em período de chuvas, os vereadores estavam precisando complementar o combustível com recursos próprios para atender à população”.
Ou seja, a população está “demandando” demais. Entenderam?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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