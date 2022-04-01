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Leonel Ximenes

Câmara de Vitória aprova moção de aplauso do PT à cantora Anitta

Proposição apresentada por vereadora petista teve cinco votos favoráveis, dois contra e seis abstenções

Públicado em 

01 abr 2022 às 15:31
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Anitta alcançou o posto mais alto do Spotify Global com a música “Envolver”
Anitta alcançou o posto mais alto do Spotify global com a música “Envolver” Crédito: Instagram/@anitta
Por cinco votos a dois, a Câmara de Vitória aprovou uma moção de aplauso a Anitta, em homenagem à cantora por ela ter ficado em primeiro lugar no Spotify mundial com a música “Envolver”. O requerimento foi apresentado pela vereadora Karla Coser (PT), que se diz fã da artista.
“Ao meu ver, a conquista de Anitta no Top 1 mundial do Spotify reflete um novo tempo de mudanças em que eu acredito. Anitta é uma mulher da periferia do Rio de Janeiro, de Honório Gurgel, que cresceu e venceu”, justificou a vereadora petista.

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Votaram a favor da moção, além da própria Karla, os vereadores Anderson Goggi (PTB), Camila Valadão (Psol), Luiz Paulo Amorim (PV) e Dalton Neves (PDT). Votaram contra: Maurício Leite (Cidadania) e Gilvan da Federal (Patriota).
Se abstiveram: André Brandino (PSC), Armandinho Fontoura (Podemos), Denninho Silva (Cidadania), Duda Brasil (PSL), Luiz Emanuel (Cidadania) e Leandro Piquet (Republicanos). Davi Esmael (PSD) não votou por ser presidente da Câmara, mas ele se manifestou publicamente contra a homenagem à Anitta.

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Karla Coser diz que a cantora abriu caminhos até para gêneros musicais que sofrem preconceito: “Sua obstinação sempre foi ver o funk reconhecido no mundo como um ritmo oficial em premiações e conseguiu o feito no Grammy Latino. Ela sempre quis que as pessoas entendessem que uma mulher pode dançar até o chão, ser livre”, elogiou.
Além do lado cultural, Karla enxerga na cantora uma visão empresarial: “Ela é empreendedora, gestora, investidora. Ela, de fato, envolveu muita gente. Hoje, Anitta ocupa inclusive o Conselho de Administração do Nubank. De fazer dinheiro ela também entende”.

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A moção será entregue pelos Correios à cantora, que mora no Rio de Janeiro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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