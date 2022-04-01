Câmara de Vitória aprova moção de aplauso do PT à cantora Anitta

Por cinco votos a dois, a Câmara de Vitória aprovou uma moção de aplauso a Anitta, em homenagem à cantora por ela ter ficado em primeiro lugar no Spotify mundial com a música “Envolver”. O requerimento foi apresentado pela vereadora Karla Coser (PT), que se diz fã da artista.
Votaram a favor da moção, além da própria Karla, os vereadores Anderson Goggi (PTB), Camila Valadão (Psol), Luiz Paulo Amorim (PV) e Dalton Neves (PDT). Votaram contra: Maurício Leite (Cidadania) e Gilvan da Federal (Patriota).
Se abstiveram: André Brandino (PSC), Armandinho Fontoura (Podemos), Denninho Silva (Cidadania), Duda Brasil (PSL), Luiz Emanuel (Cidadania) e Leandro Piquet (Republicanos). Davi Esmael (PSD) não votou por ser presidente da Câmara, mas ele se manifestou publicamente contra a homenagem à Anitta.
Karla Coser diz que a cantora abriu caminhos até para gêneros musicais que sofrem preconceito: “Sua obstinação sempre foi ver o funk reconhecido no mundo como um ritmo oficial em premiações e conseguiu o feito no Grammy Latino
. Ela sempre quis que as pessoas entendessem que uma mulher pode dançar até o chão, ser livre”, elogiou.
A moção será entregue pelos Correios à cantora, que mora no Rio de Janeiro
.