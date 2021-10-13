Música

Anitta anuncia colaboração com rapper americana Saweetie em 'Faking Love'

Faixa está programada para chegar às plataformas digitais na quinta (14)
13 out 2021 às 08:40

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 08:40

Capa do single 'Faking Love', parceria de Anitta com Saweetie Crédito: Divulgação
Anitta, 28, revelou nesta terça-feira (12) uma parceria com a rapper americana Saweetie, 28. As duas gravaram juntas a música "Faking Love", que está programada para chegar às plataformas digitais na quinta-feira (14), a partir das 21h.
Saweetie assinou com a Warner Records após o sucesso de seu single de estreia, "Icy Grl", de 2018. Ela ganhou projeção mundial com o hit "Best Friend", em parceria com Doja Cat. O primeiro álbum da cantora deve ser lançado neste ano.
"Faking Love" é o terceiro single do próximo álbum de Anitta, "Girl From Rio", que tem previsão de estreia para 2022. Antes, já foram lançadas "Me Gusta", gravada com Cardi B e Myke Towers, e a faixa-título, que tem participação de DaBaby.
O novo single reforça a vocação internacional do projeto e tem letra totalmente cantada em inglês. As duas canções anteriores tinham pitadas de espanhol e português.
Na sexta-feira (15), também será lançado o clipe da música. Nas redes sociais, a cantora tem divulgado imagens dos bastidores, com a promessa de contar com uma coreografia "pop e moderna".

