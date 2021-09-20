DJ Rennan da Penha comemora a boa fase na carreira e fala da parceria com Anitta

Essa parceria foi incrível! A Anitta é uma "gênia", admiro ela não só como artista, mas como pessoa também. Me lembro da época da Furacão 2000. Eu todo bobo por ter tirado uma foto com ela e, agora, lançarmos uma música juntos foi uma grande realização. Foi uma surpresa ela entrar no feat. Ela me pediu alguns beats, pois estava querendo um funk e se amarrou em “SexToU”. Ao entrar na música, fez questão de participar de todo o processo, clipe, divulgação... tudo! Além de ser uma parceria com ninguém mais, ninguém memos que Anitta, também foi a primeira música que cantei. Foi uma grande novidade e surgiu de uma maneira inusitada. Ela me deu super apoio e me joguei (risos). O resultado tá aí, a galera tem dado um bom feedback e estou orgulhoso do trabalho.