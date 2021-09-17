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Eunuco de Faraó: música escrita por pedreiro vira meme após post de Portiolli

Arnaldo Junior disse ao Extra que se surpreendeu com a viralização da paródia

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 11:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2021 às 11:55
Celso Portiolli dublou a paródia
Celso Portiolli dublou a paródia "Eunuco do Faraó", meme que viralizou no TikTok Crédito: Reprodução/TikTok
Mais uma música lnaçada há anos e que não teve repercussão atinge o sucesso nos dias atuais. Depois de "Undererê", canção de Inês Brasil apresentada em 2016, é a vez de "Eunuco do Faraó" ganhar as redes sociais, especialmente o TikTok.
A música viralizou em diversos vídeos e, de uns dias para cá, ganhou ainda mais potência ao aparecer numa postagem de Celso Portiolli. Na verdade, por conta da cacofonia do título ela ganhou uma paródia de duplo sentido e virou meme.
O dono da canção gospel, o pedreiro Arnaldo Junior, disse ao Extra que a música já tem oito anos e que se assustou com a repercussão. "Eu não entendi as pessoas comentando sobre a música. Nem sabia que tinha uma paródia e que estavam compartilhando vídeos com ela", disse Arnaldo ao saber sobre o meme pelo Extra.
Arnaldo Junior, o compositor de
Arnaldo Junior, o compositor de "Eunuco de Faraó" Crédito: Reprodução / Instagram
Sobre a nova versão, ele solta: "Nossa, como canta feio. Esse rapaz estragou a minha música". O pedreiro ainda lembra que o refrão não é "Eunuco do Faraó" como na versão de sucesso, mas sim "Ele não estava só, ele não estava só".
Fiel da igreja Assembleia de Deus na pequena cidade de Matupá, no Mato Grosso, ele viu seu canal no YouTube saltar de 30 inscritos para 600 e mais de 200 mil visualizações no vídeo da canção, de acordo com a publicação.
Segundo Arnaldo, ele nunca cantou a música na igreja e tinha os planos de lançar um disco, mas nunca teve recursos. Com a repercussão, ele espera que renda algum dinheiro para realizar o sonho.

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