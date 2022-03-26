Anitta e 13 famosos que são 'conselheiros' de grandes empresas

A cantora Anitta alcançou nesta semana o 1º lugar no ranking das mais ouvidas do mundo, segundo o Spotify. A música "Envolver" foi reproduzida mais de 6,39 milhões de vezes na plataforma. Porém, pouca gente sabe que ela também tem se destacado no mundo dos negócios.
Em junho de 2021, Anitta foi anunciada como nova integrante do conselho administrativo do banco digital Nubank com a função de ajudar a empresa a aprimorar seus serviços e produtos. O anúncio causou um grande alvoroço nas redes sociais na época, mas ela não foi a primeira artista a se tornar membro da diretoria de uma grande empresa.
Cada vez mais, famosos têm sido chamados para participar de cargos administrativos, como uma forma de fortalecer marcas, melhorar relações com os clientes e trazer inovação a produtos e serviços.
Essa onda tem sido tamanha que A Gazeta conseguiu reunir pelo menos 13 exemplos de artistas, além da cantora, que, publicamente, compõem conselhos, diretoria ou atuam de alguma forma em grandes marcas no Brasil e no mundo.
Segundo David Vélez, CEO e cofundador do Nubank, o convite para Anitta foi estratégico. "Anitta tem profundo conhecimento do comportamento dos consumidores nesses mercados que tem explorado e tem muita experiência em estratégias de marketing vencedoras. Essas competências foram chave para a convidarmos para o conselho. Nenhum outro conselheiro possui essa experiência".
Vale salientar que, diferentemente de influenciadores que recebem para usar e promover produtos em suas mídias sociais, esses famosos estão atuando no processo de criação dessas marcas. Mais do que garotos-propagandas, eles passavam a ter voz em empresas que se associam.
Essa modalidade reúne novos olhares para os modelos de negócios, empregando a experiência em empreendedorismo dessas pessoas públicas. Além de Anitta, outros exemplos recentes e que ganharam a mídia são a cantora Iza, a ex-BBB Manu Gavassi e a atriz Marina Ruy Barbosa.
FAMOSOS E FAMOSAS QUE ESTÃO NO MUNDO DOS NEGÓCIOS
James Harden
A cantora Iza foi nomeada embaixadora do PicPay, fintech criada no Espírito Santo, e também foi contratada como diretora criativa da marca de calçados Olympikus. Segundo divulgou a marca, Iza foi chamada para trazer uma visão “sofisticada e artística” às campanhas.
A atriz e cantora Manu Gavassi se tornou chefe de conteúdo da empresa de gim Tanqueray. A marca, que já contava com a ex-BBB no time de influenciadores, chamou a artista para assumir a parte de criação, produção de conteúdo e campanhas digitais.
A atriz Marina Ruy Barbosa se tornou, em novembro de 2020, diretora de moda da ZZ Mall (conglomerado de marcas como Arezzo, Schutz e Anacapri). Ela é responsável pela estratégia de moda do grupo, passando pela curadoria e direção criativa dos conteúdos da plataforma e social media, até o direcionamento geral de branding, com a construção e fortalecimento da marca.
A atriz global se tornou embaixadora do banco BV, em 2021, e tem a função de tocar projetos relacionados a mulheres e à educação, com a finalidade de elaborar produtos e serviços que facilitem a democratização das finanças.
A supermodelo tornou-se acionista da Ambipar, líder na gestão ambiental em diversos países. Ela integrará o conselho de sustentabilidade da empresa.
O cantor fundou sua própria editora e gravadora, ambas com o mesmo nome, Paz & Bem. Segundo a revista Forbes, ele fatura por ano R$ 2 bilhões com negócios.
A cantora de axé é embaixadora da marca de calçados System. Seu trabalho vai além de ser garota-propaganda, participando de ações da marca.
A Mondial Eletrodomésticos anunciou a chegada de Juliette como Head de Inovação para a linha de Cuidados Pessoais da fabricante. Com isso, além de participar do impulsionamento da marca no mercado, Juliette terá o papel de contribuir diretamente com a criação e desenvolvimento de novos produtos que integrarão a categoria.
Depois de ficar famosa apresentando e produzindo o talk show “The Oprah Winfrey Show", tornou-se uma das maiores empresárias da história. Atualmente é diretora da WW (Weight Watchers), companhia global que oferece programas para perda de peso e bem-estar.
Estrela do tênis feminino, vencedora de 23 Grands Slam, é desde 2019 integrante do conselho de diretores da Poshmark, empresa de comércio social que possui um marketplace de acessórios e roupas, novos e usados.
O ex-jogador de basquete e atual comentarista da TNT, em 2019 tornou-se membro do conselho da cadeia de restaurantes Papa John’ s Pizza. Considerado um dos jogadores mais dominantes e carismáticos da história da NBA, Shaq investe desde 2010 em franqueados e em outros restaurantes.
A atriz britânica, conhecida pelo papel de Hermione na saga Harry Potter, entrou para o conselho administrativo do grupo de luxo francês Kering, proprietário de grandes marcas como Gucci, Yves Saint Laurent, entre outras
Estrela da NBA que recentemente trocou o Brooklyn Nets pelo Philadelphia 76ers, o Barba, como é conhecido, se tornou membro do conselho da Saks, rede de lojas de departamento de luxo norte-americana. Além de ser diretor criativo da Pura, marca de perfumes.