Anitta e 13 famosos que são 'conselheiros' de grandes empresas

James Harden

A cantora Iza foi nomeada embaixadora do PicPay, fintech criada no Espírito Santo, e também foi contratada como diretora criativa da marca de calçados Olympikus. Segundo divulgou a marca, Iza foi chamada para trazer uma visão “sofisticada e artística” às campanhas.

A atriz e cantora Manu Gavassi se tornou chefe de conteúdo da empresa de gim Tanqueray. A marca, que já contava com a ex-BBB no time de influenciadores, chamou a artista para assumir a parte de criação, produção de conteúdo e campanhas digitais.

A atriz Marina Ruy Barbosa se tornou, em novembro de 2020, diretora de moda da ZZ Mall (conglomerado de marcas como Arezzo, Schutz e Anacapri). Ela é responsável pela estratégia de moda do grupo, passando pela curadoria e direção criativa dos conteúdos da plataforma e social media, até o direcionamento geral de branding, com a construção e fortalecimento da marca.

A atriz global se tornou embaixadora do banco BV, em 2021, e tem a função de tocar projetos relacionados a mulheres e à educação, com a finalidade de elaborar produtos e serviços que facilitem a democratização das finanças.

A supermodelo tornou-se acionista da Ambipar, líder na gestão ambiental em diversos países. Ela integrará o conselho de sustentabilidade da empresa.

O cantor fundou sua própria editora e gravadora, ambas com o mesmo nome, Paz & Bem. Segundo a revista Forbes, ele fatura por ano R$ 2 bilhões com negócios.

A cantora de axé é embaixadora da marca de calçados System. Seu trabalho vai além de ser garota-propaganda, participando de ações da marca.

A Mondial Eletrodomésticos anunciou a chegada de Juliette como Head de Inovação para a linha de Cuidados Pessoais da fabricante. Com isso, além de participar do impulsionamento da marca no mercado, Juliette terá o papel de contribuir diretamente com a criação e desenvolvimento de novos produtos que integrarão a categoria.

Depois de ficar famosa apresentando e produzindo o talk show “The Oprah Winfrey Show", tornou-se uma das maiores empresárias da história. Atualmente é diretora da WW (Weight Watchers), companhia global que oferece programas para perda de peso e bem-estar.

Estrela do tênis feminino, vencedora de 23 Grands Slam, é desde 2019 integrante do conselho de diretores da Poshmark, empresa de comércio social que possui um marketplace de acessórios e roupas, novos e usados.

O ex-jogador de basquete e atual comentarista da TNT, em 2019 tornou-se membro do conselho da cadeia de restaurantes Papa John’ s Pizza. Considerado um dos jogadores mais dominantes e carismáticos da história da NBA, Shaq investe desde 2010 em franqueados e em outros restaurantes.

A atriz britânica, conhecida pelo papel de Hermione na saga Harry Potter, entrou para o conselho administrativo do grupo de luxo francês Kering, proprietário de grandes marcas como Gucci, Yves Saint Laurent, entre outras