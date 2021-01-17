Conheça os famosos que investem no agronegócio do Espírito Santo

Cineatra Pedro Zoca no Sítio Condurú, onde produz cafés especiais Crédito: Instagram/@amorcafeoficial

A produção agropecuária do Espírito Santo desperta o interesse de muitas pessoas, tanto pela qualidade do solo, quanto pelo valor do produto final. Desde a produção de café especial até atividades ligadas à pecuária bovina, até mesmo famosos encontram motivos para investir por aqui e contam o porquê de a terra capixaba ser tão especial para eles.

Há cerca de cinco anos o cineasta Pedro Zoca veio a Vitória para realizar um projeto. Seus planos eram ficar por pouco tempo na Capital e depois voltar para o Rio de Janeiro, onde morava. Porém, no meio do caminho, depois de conhecer o potencial do interior do Espírito Santo, mudou de ideia.

Hoje ele tem um sítio que produz café especial e é sócio de uma torrefação, ambos localizados em Afonso Cláudio , na Região Serrana do Estado. Zoca, que co-dirigiu filmes como Olhar de Nise (2016) e Perdão, mister fiel (2009), conta que quando conheceu o interior do Espírito Santo se encantou e não quis mais ir embora.

Também é sócio no negócio o amigo e ator Rafael Cardoso, da TV Globo, que já atuou em várias novelas da emissora, como as recentes como Salve-se Quem Puder (2020) e O Outro Lado do Paraíso (2017), além de ter sido um dos protagonistas no sucesso A Vida da Gente (2011).

Ator Rafael Cardoso no Sítio Condurú, onde ele é sócio de uma torrefação no Estado junto com o amigo Pedro Zoca Crédito: Instagram/@amorcafeoficial

"Quando comprei o sítio liguei para o Rafael, que é meu amigo há anos, para contar a novidade. Naquela época, ele também tinha comprado uma propriedade, mas no Rio de Janeiro. Já tínhamos feito um filme e continuamos nossa parceria. Contei a ele dos planos e ele gostou" Pedro Zoca - cineasta

Sítio Condurú produz cafés especiais

Zoca comenta ainda que a propriedade que adquiriu já tinha plantio de café arábica, mas que a ideia inicial era de outro tipo de cultura.

"Eu queria uma propriedade que fosse alta para investir no cultivo de oliveiras, que estava em alta naquele momento. A intenção era derrubar o cafezal e substituir pelo plantio de oliveiras. Na época, o café não me enchia os olhos. Eu depreciava o que tinha no terreno quando eu fechei negócio".

Porém, a visão dele mudou e muito. Depois de conversar com um técnico para fazer a implantação das oliveiras, recebeu a recomendação de manter o cultivo do café. A explicação dada pelo profissional do campo era que o café de qualidade fica ainda melhor se plantado em altitude acima de 900 metros.

A plantação de Zoca fica 1.080 metros acima do nível do mar, e o produto cultivado no Espírito Santo já era reconhecido no país. O especialista disse ainda que aquele não era o clima ideal para o cultivo de oliveiras, que ainda estava em fase de estudos no Estado.

Cúpula geodésica em meio ao plantio de café em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Estado Crédito: Instagram/@pedrozoca

"A partir daquele momento fomos ver o que era o café especial. Descobri que ele estava no ápice na onda da revolução do café. Eu gostava de café, mas não tinha interesse no plantio. O corretor já havia dito que os grãos produzidos ali eram de primeira qualidade, mas eu não tinha acreditado. Veio então a ideia de continuar com o plantio e montar a torrefação em uma cúpula geodésica", explica.

A propriedade tem uma área de 7,5 hectares, sendo que cerca de 4 hectares são destinados à cafeicultura. Desde que comprou o sitio, Zoca cortou o uso de agrotóxico e fertilização química, buscando conseguir a certificação orgânica. Agora, ele está fazendo a transição para a agricultura sintrópica, que é um sistema de cultivo agroflorestal baseado na integração de diferentes culturas.

Na torrefação que fica no Sítio Condurú, em Afonso Cláudio, são produzidas as marcas de café de Zoca e Rafael. A Amor de Café e Café Zoca foram lançadas em julho de 2019 e a comercialização é feita em alguns pontos de venda na Grande Vitória e pelo site da empresa

DA FAZENDA DA FAMÍLIA PARA A MESA DO CAPIXABA

Outra famosa que investe no agronegócio do Estado é a cantora e empresária Aeileen Varejão, ex-participante do reality show Mulheres Ricas, da Band.

Ela é capixaba e tem uma casa de carnes em Vitória. A família produz gado nelore para corte e também tem um haras em Guarapari. Aeileen conta que ela faz parte da terceira geração envolvida com a pecuária bovina.

Aeileen Varejão, que participou do Mulheres Ricas, montando a cavalo no haras da família Crédito: Instagram/@aeileen

"Nossa historia é aqui no Espírito Santo, onde nascemos e crescemos. Somos a terceira geração da família mexendo com carne. Estamos dando continuidade e aprimoramento a esse trabalho, além de agregar toda a nossa história, que trazemos desde o bisavô. Não tinha como fugir do Estado e investir em outro lugar. Aqui é a nossa terra. Amamos o Espírito Santo" Aeileen Varejão - Empresária e cantora

A ex-participante do reality conta que em 2016 virou sócia do irmão em uma casa de carnes em Vitória que tinha sido inaugurada dois anos antes. O Meatpack Vitória , localizado na Praia do Canto, trabalha com carnes vindas da propriedade da família.

"Produzirmos a carne que vendemos é importante para o nosso negócio porque confiamos na cadeia da carne e sabemos como fazer o processo da melhor forma. Além da carne produzida pela família, ainda comercializamos a de outros frigoríficos, vindos de outros Estados, com outros tipos de animais, como carneiro, frango e porco", comenta.