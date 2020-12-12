Café premiado do ES é comprado em leilão por R$ 26,7 mil a saca

Luiz Ricardo Bozzi Pimenta de Sousa, de 20 anos, produtor de café em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divugação/BSCA

Que o Espírito Santo é a terra onde se produzem os melhores cafés do mundo muita gente já sabe. Agora, além disso, mais uma vez ele entra para a história por ter os grãos mais valorizados do país. Em um leilão realizado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) na última quinta-feira (10), uma saca de 60kg de café arábica produzida no Estado foi vendida a R$ 26,7 mil.

O produto capixaba teve o maior lance no pregão dos vencedores do principal concurso de qualidade de café do mundo, realizado pela BSCA em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e a Alliance for Coffee Excellence (ACE).

De acordo com o BSCA, foram leiloados dois lotes de sacas, de 60kg cada, do café produzido por Luiz. O primeiro recebeu o equivalente a R$ 26,7 mil por saca (US$ 40 por libra-peso ou US$ 5.291,20). Já a segunda saiu por R$ 25,9 mil (US$ 38,9/libra-peso ou US$ 5.145,69).

O leilão registrou ainda o maior preço médio da história, ao atingir US$ 14,5 por libra-peso, o que equivale a R$ 9.662,99 (US$ 1.918,06) por saca de 60 kg. A arrecadação total foi de R$ 1.864.740,60 (US$ 370.142,44). Segundo a BSCA, esse foi o melhor nível em reais alcançado no leilão do Cup of Excellence no país. O resultado completo pode ser acessado no site

A diretora da BSCA, Vanusia Nogueira, comemorou os resultados alcançados e destacou que a qualidade e a sustentabilidade dos cafés brasileiros fidelizam parceiros e clientes em todo o mundo. Segundo ela, apesar do delicado cenário econômico internacional, o leilão alcançou recordes.

"Creio que esses patamares só foram alcançados pelo grau de conhecimento que os principais compradores mundiais adquiram sobre todo o processo produtivo do café brasileiro e pela possibilidade de o Brasil cultivar cafés com potencial para atender a todos os paladares", comentou.

Luiz Ricardo Bozzi Pimenta de Sousa (de azul), José Luiz Bozzi Pimenta de Sousa (de verde claro) e Luiz Henrique Bozzi Pimenta de Sousa (de chapéu) cultivam café em Venda Nova do Imigrante Crédito: Arquivo pessoal

Luiz também comentou que ele os irmãos buscaram se especializar no assunto. "Quando a gente (irmãos) começou [a trabalhar com café especiais], a gente não teve tanto apoio da família, porque eles sabiam que era algo difícil de ser feito, porém, eu e meu irmão estudamos fora da propriedade para trazer conhecimento e a gente foi se apaixonando. Isso fez a gente permanecer na propriedade e almejar ter os melhores cafés. Hoje a gente brinca que temos um néctar dos deuses".

PREÇO ALÉM DO CONVENCIONAL

A título de comparação, os desempenhos alcançados no leilão são significativamente maiores do que os preços praticados na Bolsa de Nova York, principal referência para comércio de café arábica no mundo.

O lance pago pelo campeão (US$ 40 por libra-peso), por exemplo, é 3.304% superior ao valor de US$ 1,2105 por libra-peso do café com vencimento para março de 2021 do contrato C, o mais negociado na plataforma nova iorquina.