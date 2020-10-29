Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Conteúdo Patrocinado

Prêmio de até R$ 20 mil para o melhor café do ES

Live em A Gazeta vai transmitir premiação no dia 12 de dezembro, a partir das 10 horas. Interessados podem se inscrever até o dia 25 de novembro

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 16:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 16:26
Neste ano, o Prêmio de Qualidade Realcafé Reserva vai ser realizado de forma híbrida, com mesas-redondas e premiação virtual
Neste ano, o Prêmio de Qualidade Realcafé Reserva vai ser realizado de forma híbrida, com mesas-redondas e premiação virtual Crédito: Realcafé/Divulgação
Para atestar a qualidade dos cafés das montanhas capixabas, vem aí mais uma edição do Prêmio de Qualidade Realcafé Reserva. As inscrições vão até o dia 25 de novembro e podem ser feitas no site da premiação. Os primeiro, segundo e terceiro colocados receberão R$ 20 mil, R$ 15 mil e R$ 10 mil. Além disso, os lotes finalistas terão as sacas compradas por mil reais.
O evento é promovido pelo grupo Tristão e, neste ano, terá formato híbrido, com mesas-redondas e premiação virtual. Para o superintendente da Tristão, Márcio Ferreira, premiar é a principal forma de incentivar a produção de cafés especiais. Quando premiamos o produtor local, fortalecemos a qualidade do nosso café e valorizamos todo o manejo de alto nível. Ter um grão diferenciado é o que atende a nossa crescente demanda por cafés especiais na Realcafé Reserva, destaca.
O superintendente da Tristão, Marcio Ferreira, ao lado do vencedor da edição de 2019, Edmar Busato, Wagner Wakayama, da UCC Japão, e José Carlos Velten, vencedor da edição de 2017
O superintendente da Tristão, Marcio Ferreira, ao lado do vencedor da edição de 2019, Edmar Busato, Wagner Wakayama, da UCC Japão, e José Carlos Velten, vencedor da edição de 2017 Crédito: Realcafé/Divulgação

Grão vencedor em microlote de edição limitada

As inscrições na premiação podem ser feitas até o dia 25 de novembro
As inscrições na premiação podem ser feitas até o dia 25 de novembro Crédito: Realcafé/Divulgação
E para valorizar ainda mais o trabalho dos produtores de café capixaba, o Realcafé Reserva produz uma edição especial assinada pelo campeão. A embalagem leva o rosto do agricultor, além de contar toda história por trás da produção, de sua família e da origem do grão.
Edmar Busato, de Marechal Floriano, foi o vencedor do Prêmio em 2019, com a pontuação de 91,31 pontos. Foi a segunda vez que o produtor recebeu a premiação. Para ele, ser o melhor café do Espírito Santo é uma grande conquista. É o trabalho da gente que deu certo, e faz com que o mercado valorize nosso café, diz Busato, que também venceu o prêmio em 2015.
Edmar Busato, vencedor da edição de 2019, ao lado de Henrique Tristão, gerente comercial do Realcafé Reserva
Edmar Busato, vencedor da edição de 2019, ao lado de Henrique Tristão, gerente comercial do Realcafé Reserva Crédito: Realcafé/Divulgação
Conheça o microlote da edição especial de Edmar Busato.
A avaliação dos cafés será feita por profissionais gabaritados. Nesta edição de 2020, já confirmaram presença Marco Suplicy (Café Suplicy) e Wagner Wakayama (UCC Japão). Mais de dez especialistas em café do Brasil e do mundo também participarão do evento.
Marcos Suplicy realizando a avaliação sensorial dos microlotes das Montanhas do Espírito Santo
Marcos Suplicy realizando a avaliação sensorial dos microlotes das Montanhas do Espírito Santo Crédito: Realcafé/Divulgação
Para acompanhar a premiação, basta acessar o site agazeta.com.br/eventos. O evento acontecerá a partir das 10 horas, no dia 12 de dezembro.
Os lotes finalistas terão as sacas compradas por mil reais
Os lotes finalistas terão as sacas compradas por mil reais Crédito: Realcafé/Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados