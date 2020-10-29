Prêmio de até R$ 20 mil para o melhor café do ES

Para atestar a qualidade dos cafés das montanhas capixabas, vem aí mais uma edição do Prêmio de Qualidade Realcafé Reserva. As inscrições vão até o dia 25 de novembro e podem ser feitas no site da premiação. Os primeiro, segundo e terceiro colocados receberão R$ 20 mil, R$ 15 mil e R$ 10 mil. Além disso, os lotes finalistas terão as sacas compradas por mil reais.
O evento é promovido pelo grupo Tristão e, neste ano, terá formato híbrido, com mesas-redondas e premiação virtual. Para o superintendente da Tristão, Márcio Ferreira, premiar é a principal forma de incentivar a produção de cafés especiais. Quando premiamos o produtor local, fortalecemos a qualidade do nosso café e valorizamos todo o manejo de alto nível. Ter um grão diferenciado é o que atende a nossa crescente demanda por cafés especiais na Realcafé Reserva, destaca.
Grão vencedor em microlote de edição limitada
E para valorizar ainda mais o trabalho dos produtores de café capixaba, o Realcafé Reserva produz uma edição especial assinada pelo campeão. A embalagem leva o rosto do agricultor, além de contar toda história por trás da produção, de sua família e da origem do grão.
Edmar Busato, de Marechal Floriano, foi o vencedor do Prêmio em 2019, com a pontuação de 91,31 pontos. Foi a segunda vez que o produtor recebeu a premiação. Para ele, ser o melhor café do Espírito Santo é uma grande conquista. É o trabalho da gente que deu certo, e faz com que o mercado valorize nosso café, diz Busato, que também venceu o prêmio em 2015.
A avaliação dos cafés será feita por profissionais gabaritados. Nesta edição de 2020, já confirmaram presença Marco Suplicy (Café Suplicy) e Wagner Wakayama (UCC Japão). Mais de dez especialistas em café do Brasil e do mundo também participarão do evento.
Para acompanhar a premiação, basta acessar o site agazeta.com.br/eventos. O evento acontecerá a partir das 10 horas, no dia 12 de dezembro.