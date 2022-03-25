Ilustração de Anitta feita por capixaba vira tatuagem em comemoração a 'Envolver'

Ilustração de 'Envolver' feita por artista fã de Anitta viralizou após ser compartilhado pela cantora Crédito: Reprodução/Welker Maciel

Após o artista Welker Maciel postar nas redes sociais um desenho reproduzindo uma cena do clipe do hit mundial, a própria cantora compartilhou a imagem. E não para por aí, a ilustração também ganhou estampas de produtos e até mesmo se materializou em tatuagens. Em entrevista ao G1, o capixaba falou sobre a repercussão da homenagem que fez para Anitta.

"Quando eu postei, ela compartilhou em 10 minutinhos e a galera começou mandar mensagens parabenizando, pedindo a arte para usar como wallpapers para celular e tudo mais. Percebi que já tinha virado almofada, caneca e que mais de oito pessoas tatuaram. Eu não acreditava no que estava vendo. Eu fico muito feliz por isso", comemorou Welker.

Gente o meu direct do instagram…. AAAAAAA @Anitta OQ VC FEZ????? pic.twitter.com/h6CCOqLqVA — welker ✍? (@WelkerMaciel) March 25, 2022

Welker é um "anitter” de carteirinha, nome dado aos fãs da poderosa. Para ele, a conquista de Anitta representou um orgulho para os brasileiros. "Quando a gente vê uma artista brasileira alcançando tanto, a gente percebe que pode fazer também. Orgulho de ver uma mulher funkeira chegando lá, levando um ritmo brasileiro que já sofreu tanto preconceito, tanto aqui quanto fora. Dá muito orgulho", disse ao g1.

Apesar do sucesso da ilustração de “Envolver”, as artes de Welker são bem conhecidas por Anitta. Foi no lançamento do hit “Loco”, em fevereiro de 2021, que a popstar compartilhou pela primeira vez uma imagem do capixaba. Sem acreditar, o artista começou a ganhar muitos seguidores nas redes sociais, saltando de mil seguidores para mais de 60 mil admiradores de seu trabalho.

"Ela viu a arte, gostou e mandou mensagem pedindo para usar na divulgação da música. Aí ela postou no feed, levou para fora do Brasil para passar nos telões dos programas que ela participou. Depois disso, a minha vida deu uma virada e eu consegui levar a minha arte para vários lugares. Até hoje, onde eu cheguei no meu trabalho, foi graças à oportunidade que ela me deu. Então, sou bem envolvido com ela, literalmente agora, até com a música", falou ao G1.

Morando atualmente em São Paulo, Welker decidiu abandonar o trabalho de freelancer e apostou na carreira de influenciador digital. Ao G1, o artista disse que não se importa com a reprodução das ilustrações de autoria dele. E ressaltou que, inclusive, têm recebido pedidos dos fãs da cantora para que ele faça novos desenhos de Anitta.

"Já me encomendaram até umas três versões diferentes: uma da música "Paradinha", outra de "Vai Malandra"... que outros fãs querem tatuar também, nessa estética de desenho que eu faço, inspirado nas Meninas Superpoderosas. É muito legal de ver", completou o capixaba.